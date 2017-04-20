嘴砲乏力 川普也走回聯中制朝
2017-04-20
倚賴中切斷北韓經濟命脈
〔編譯陳正健／綜合報導〕為遏止北韓研發長程飛彈與進行核子試爆，美國川普政府近日頻頻透過言語威脅與軍力展示，如宣稱派出「無敵艦隊」「卡爾文森號」航空母艦打擊群等，希望迫使北韓回心轉意。不過，法新社指出，在上週的緊張氣氛過後，川普終究還是重回前任總統歐巴馬的老路，倚賴中國以切斷經濟命脈等方式制約北韓。
華府高層官員現正期盼中國施以必要的政經壓力，逼迫北韓終止核試。美國國防部長馬提斯十八日表示，美、中享有相同利益，雙方正「密切合作」，以達成朝鮮半島非核化的目標。
另一方面，川普也於《福斯新聞》十八日播出的節目專訪中指出，他抱持「非常敬重」的態度與中國國家主席習近平打交道，中國已開始實行更嚴格限制，禁止北韓的煤礦進口。中國從未如此積極作出回應。
據悉，華府仍偏好中國以煤礦和其他燃料的進口限制，勸阻北韓放棄第六次核試。美國東亞暨太平洋事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）強調，中國掌握北韓的經濟命脈，川普希望中方以此巨大槓桿對其施壓。
然而，觀察家們仍對中國的角色持懷疑態度。「捍衛民主基金會」（FDD）的魯吉洛（Anthony Ruggiero）表示，中方不會對北韓施加這類壓力，除非美國對與北韓勾結的中國銀行採取行動。
中國已簽署聯合國的制裁案，曾於今年二月宣布停止從北韓進口煤礦，但中、朝間的貿易和金融仍持續運作。
如中不幫忙 美將另找盟國
如果中國不願幫忙，美國還有其他的選項，川普上週曾揚言，若聯中制朝的辦法失靈，美國將聯合其他盟邦「接手」對付北韓。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 柯P遭抗議者攻擊 黃暐瀚質疑員警不好意思驅離
- 「雞雞上方有顆痣」 戀童癖教練謊話破功重判7年
- 與牛共舞 沙灘創作新視界
- 學子進行問卷 發掘新化老街新魅力
- 反廢死︰殺2人免死 兇手更囂張
- 參加即席演講賽》英語暢談與嬤相處 陳婷奪冠
- 5米高大電鍋 進駐桃園農博冒炊煙
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters claim victory with delay
- 酋長石露臉 石門水庫旱象未解
- 反年改怒吼！退休師憂每月繳不起10萬房貸、不夠請外勞...
- 大葉大學機車證票選 這張「符咒」海放其他作品
- 球數、傷史、信任度…與紀錄在拔河
- 遭控殺運將判無期 林金貴案獲准再審
- 《謠言終結站》蜂蜜敷臉 不能美白還會發炎
- 王瞳重返8點檔 沒熬夜就出狀況
- 配合全運會 體育署推運動博覽會
- 慶祝媽祖生 金門峰上熱鬧「祭蜂」
- 2017 DTM賽季預覽
- 《自由廣場》回答「太陽花可以，為什麼我們不行？」
- 宜蘭椅銀獎作品 積木椅9月上市
- 83歲「不老樂師」 椰殼自製二胡
- 苗縣新屋折舊率調高 明年房屋稅減輕
- 美網球女將小威廉絲懷孕20週
- 反年改施暴 追打首長立委
- 銀行和汽車類股帶頭 歐股上揚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese dissident leaves after asylum denied: MAC
- 電話詐騙健保卡異常 老婦600萬飛了
- 台紙董事改選10搶5
- 證券行情表、證券表格
- 《自由廣場》還公聽會？ 英全的魄力跟善意用錯地方！
- 新北客家桐花祭登場 9區推小旅行
- 《觀察筆記》改革，挺住
- 新台幣貶1.2分 收30.418元
- 落實高中學習 大學申請、繁星至少延1月
- 強力稽查「流屎河」 屏縣36畜牧場挨罰
- 《反年改團體圍立院》魏明谷遭拉扯 林德宇被扯破西裝
- 攜父赴美尋弟 曹西平淚訴見不到人
- 北流缺人才 音樂界：從技術面培育
- 屏東i旅遊 一指搞定食住行
- 顏行書卸任 勇士新帥何「許」人？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嘴砲乏力 川普也走回聯中制朝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分