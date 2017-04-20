嘴砲乏力 川普也走回聯中制朝

2017-04-20

倚賴中切斷北韓經濟命脈

〔編譯陳正健／綜合報導〕為遏止北韓研發長程飛彈與進行核子試爆，美國川普政府近日頻頻透過言語威脅與軍力展示，如宣稱派出「無敵艦隊」「卡爾文森號」航空母艦打擊群等，希望迫使北韓回心轉意。不過，法新社指出，在上週的緊張氣氛過後，川普終究還是重回前任總統歐巴馬的老路，倚賴中國以切斷經濟命脈等方式制約北韓。

華府高層官員現正期盼中國施以必要的政經壓力，逼迫北韓終止核試。美國國防部長馬提斯十八日表示，美、中享有相同利益，雙方正「密切合作」，以達成朝鮮半島非核化的目標。

另一方面，川普也於《福斯新聞》十八日播出的節目專訪中指出，他抱持「非常敬重」的態度與中國國家主席習近平打交道，中國已開始實行更嚴格限制，禁止北韓的煤礦進口。中國從未如此積極作出回應。

據悉，華府仍偏好中國以煤礦和其他燃料的進口限制，勸阻北韓放棄第六次核試。美國東亞暨太平洋事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）強調，中國掌握北韓的經濟命脈，川普希望中方以此巨大槓桿對其施壓。

然而，觀察家們仍對中國的角色持懷疑態度。「捍衛民主基金會」（FDD）的魯吉洛（Anthony Ruggiero）表示，中方不會對北韓施加這類壓力，除非美國對與北韓勾結的中國銀行採取行動。

中國已簽署聯合國的制裁案，曾於今年二月宣布停止從北韓進口煤礦，但中、朝間的貿易和金融仍持續運作。

如中不幫忙 美將另找盟國

如果中國不願幫忙，美國還有其他的選項，川普上週曾揚言，若聯中制朝的辦法失靈，美國將聯合其他盟邦「接手」對付北韓。