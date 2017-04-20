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嘴砲乏力 川普也走回聯中制朝

2017-04-20

倚賴中切斷北韓經濟命脈

〔編譯陳正健／綜合報導〕為遏止北韓研發長程飛彈與進行核子試爆，美國川普政府近日頻頻透過言語威脅與軍力展示，如宣稱派出「無敵艦隊」「卡爾文森號」航空母艦打擊群等，希望迫使北韓回心轉意。不過，法新社指出，在上週的緊張氣氛過後，川普終究還是重回前任總統歐巴馬的老路，倚賴中國以切斷經濟命脈等方式制約北韓。

華府高層官員現正期盼中國施以必要的政經壓力，逼迫北韓終止核試。美國國防部長馬提斯十八日表示，美、中享有相同利益，雙方正「密切合作」，以達成朝鮮半島非核化的目標。

另一方面，川普也於《福斯新聞》十八日播出的節目專訪中指出，他抱持「非常敬重」的態度與中國國家主席習近平打交道，中國已開始實行更嚴格限制，禁止北韓的煤礦進口。中國從未如此積極作出回應。

據悉，華府仍偏好中國以煤礦和其他燃料的進口限制，勸阻北韓放棄第六次核試。美國東亞暨太平洋事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）強調，中國掌握北韓的經濟命脈，川普希望中方以此巨大槓桿對其施壓。

然而，觀察家們仍對中國的角色持懷疑態度。「捍衛民主基金會」（FDD）的魯吉洛（Anthony Ruggiero）表示，中方不會對北韓施加這類壓力，除非美國對與北韓勾結的中國銀行採取行動。

中國已簽署聯合國的制裁案，曾於今年二月宣布停止從北韓進口煤礦，但中、朝間的貿易和金融仍持續運作。

如中不幫忙 美將另找盟國

如果中國不願幫忙，美國還有其他的選項，川普上週曾揚言，若聯中制朝的辦法失靈，美國將聯合其他盟邦「接手」對付北韓。

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  • 為遏止北韓核試，媒體指川普終究還是重回前任總統歐巴馬的老路，倚賴中國以切斷經濟命脈等方式制約北韓。美國總統川普與中國國家主席習近平七日在佛羅里達州海湖莊園舉行高峰會。（美聯社檔案照）

    為遏止北韓核試，媒體指川普終究還是重回前任總統歐巴馬的老路，倚賴中國以切斷經濟命脈等方式制約北韓。美國總統川普與中國國家主席習近平七日在佛羅里達州海湖莊園舉行高峰會。（美聯社檔案照）

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