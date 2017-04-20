彭斯登雷根號:2020前 6成美艦續留亞太

2017-04-20

〔編譯林翠儀／綜合報導〕訪日的美國副總統彭斯，十九日登上停靠在美軍橫須賀基地的航空母艦「雷根號」發表演說。彭斯強調，北韓是亞太地區「最危險的威脅」，美國將以壓倒性的力量擊退任何對美國與盟國的攻擊。彭斯也指出，在二○二○年之前約六成的美國海軍艦隊會持續部署在亞太地區，未來日本在美日同盟裡的角色將更為吃重。

使用所有戰力防衛日本

彭斯就任後的首趟亞洲行正值朝鮮半島緊張情勢升溫，日本共同社分析，彭斯為了消除盟國的不安煞費苦心，訪韓期間他走訪南北韓非軍事區「板門店」，十九日登上象徵美國軍事實力的雷根號，向二千六百名美國官兵及日本海上自衛隊員發表演說，表明美軍將使用所有的戰力防衛日本。

雖然彭斯演說中重申「所有選項均擺在檯面上」，再次顯示美方不排除對北韓動武的態度。不過他也表示，美國會與盟邦及中國合作，從外交和經濟兩方面對北韓施壓，共同社認為，從彭斯的發言可窺見美方希望避免美朝衝突的本意，期待透過中國加強制裁等壓力，迫使北韓放棄核試及停止試射飛彈。

對於日本部分，彭斯提及規定美國具有對日防衛義務的「日美安保條約」第五條，適用釣魚台列嶼。彭斯也指出，他已經與總統川普談過，在二○二○年之前約六成的美國海軍艦隊會持續部署在亞太地區，美國將加強在亞洲的存在，今後日本在美日同盟裡將扮演更重要的角色並承擔更多的責任。

彭斯十九日下午在東京都內向日本企業界人士發表演說，傍晚結束訪日行程，展開下兩個訪問行程印尼和澳洲。