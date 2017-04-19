美最新評估 北韓疑有新型飛毛腿
2017-04-19
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在朝鮮半島緊張情勢升高、北韓可能進行第六次核試爆之際，美國總統川普已下令國防部針對北韓核武態勢，展開新一輪評估，評估報告將於今年底呈交川普。在此同時，美國官員指出，北韓十六日發射失敗的飛彈，是類似「飛毛腿」的新型飛彈「KN-17」，甚至可能是反艦彈道飛彈（ASBM），最終發展目標可能是北韓版的東風-21D「航艦殺手」飛彈。
北韓本月五日和十六日試射飛彈，地點均位於咸鏡南道新浦潛艦基地附近。美國官員向《福斯新聞》表示，KN-17可能類似五日發射的飛彈，是使用液態燃料的單段式飛彈，和上月試射成功的三段式固態燃料飛彈不同，引發五角大廈關注。專家研判，KN-17的測試似乎已邁入可操縱性的最後階段，最終發展目標可能是試圖藉由這類「航艦殺手」發展反介入／區域拒止（A2/AD）能力。
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