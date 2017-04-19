憂美炸北韓化武廠 中國邊境緊急待命

2017-04-19

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本產經新聞報導，位於中國與北韓邊境的遼寧省地方政府，十四日向相關部門發出廿四小時的緊急待命通知，以因應輻射或化學物質擴散。報導指出，中方可能擔心美國一旦攻擊中朝邊境的北韓設施，化學物質將外洩擴散。

原先美國網站以衛星觀測北韓豐溪里核試場已準備就緒，預測北韓可能在十五日太陽節前後進行第六次核試，以往中國當局在北韓核試時，會下令中朝邊境相關部門進行輻射監視檢測。但這次遼寧省地方政府卻提早向相關部門發出廿四小時緊急待命通知，其中除了想定輻射物質可能擴散之外，還提到了化學物質。

緊急待命通知指出，如果北韓發生輻射物質、化學物質擴散的「突發事件」，可能影響或損及中國的環境安全與公眾健康。上級部門指示，地方政府整體進入 「緊急待命狀態」。

報導指出，美日韓三國均研判北韓可能擁有大量毀滅性化學武器，中國擔心美方將轟炸北韓的化學相關設施，其中可能包含化武製造工廠。

朝鮮半島情勢升溫之後，港媒一直傳聞中國調派五大軍區解放軍集結到中朝邊境，先前傳出十五萬名兵員，但為官方否認，近日又傳解放軍派出兵員約二．五萬人，邊境接近臨戰狀態。

另外，韓聯社引述香港南華早報報導，中國最大型的旅行社「中國國際旅行社」（CITS）已停止對北韓出團，中國唯一一家飛北韓的「中國國際航空」十七日起停飛北京往返平壤的班機，報導指出，中方可能想以此對北韓增加施壓力道，阻止其進行核試及飛彈試射。但另一方面似乎也能顯示朝鮮半島的危機提高了旅遊風險。