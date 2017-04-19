彭斯抵日談判經貿 續嗆北韓

2017-04-19

〔編譯林翠儀／綜合報導〕美國副總統彭斯十八日抵達亞洲行的第二站日本，彭斯在擔任印第安納州州長任內曾兩度率經貿團訪日，被駐美日商視為「親日派」人物。不過，面對日本對跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）念念不忘，彭斯坦率告訴日方，ＴＰＰ已是過去，但美日未來有可能重啟自由貿易談判。而在北韓問題上，彭斯態度強硬，重申美國已對北韓失去耐心，將與日韓中加強合作對北韓施壓，同時美國「百分百與日本同在」。

彭斯此次訪日的主要目的原本就是與日方展開經貿談判，但因朝鮮半島緊張情勢升溫，也讓他的亞洲行更具政治味，彭斯與日本首相安倍共進午餐時重申為阻止北韓實施第六次核試驗等進一步挑釁行為，將加強呼籲中國發揮影響力。

彭斯在擔任眾議員時期為ＴＰＰ的推動派，雖然川普總統宣布退出ＴＰＰ，但日方仍不放棄，希望藉由與彭斯的對話尋求ＴＰＰ以其他形式「敗部復活」。十八日彭斯與日本副首相麻生太郎會談，表明重啟ＴＰＰ已是毫無希望，但在兩國發表的聯合文件中明列「將來有可能啟動日美自由貿易協定（ＦＴＡ）談判」，初次交手氣氛算融洽。

據日本朝日新聞報導，彭斯二○一三年當選印第安納州州長，上任後第一個出訪的國家就是日本，當時走訪了東京、名古屋和姊妹縣櫪木縣，一五年九月他再度率經貿團訪日招商，並參觀豐田汽車、本田技研工業、速霸陸、三菱汽車等企業，希望日企到印第安納州投資或擴大在當地的僱用。

日本企業在八十年代後期積極進軍印第安納州，當地包括豐田汽車等日系廠商達二百五十家，僱用當地員工約五萬二千人。一三年印第安納州北部發生嚴重的龍捲風，富士重工（現速霸陸）受到重創，彭斯在災後隔天馬上搭直升機到當地勘災，工廠幹部表示，他對日本很友善。川普上台後以貿易赤字和匯率問題批評日本，並揚言要對計畫在墨西哥設廠的豐田汽車重課進口稅，結果日本政府和豐田汽車社長豐田章男都想到向彭斯求援。