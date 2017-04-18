北韓10萬特殊作戰軍 防美斬首

2017-04-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓十六日再發射飛彈挑釁，美國副總統彭斯十七日公開警告北韓，「切莫試驗美國總統或美軍的決心」，朝鮮半島緊張情勢升高。南韓媒體十七日指出，北韓已成立新的軍種「特殊作戰軍」，以應對美國和南韓可能發動的「斬首」行動。

北韓十五日在紀念「國父」金日成冥誕的「太陽節」上高調閱兵。《韓聯社》報導，北韓在閱兵時藉機公開特殊作戰軍，該軍隊員戴著黑色墨鏡、臉上塗抹偽裝膏、配戴有夜視鏡的頭盔、手持九八式步槍，外表與美國及南韓特種部隊相差無幾。

若從特殊作戰軍十五日首度登場時的順序推定，該軍規模比軍團更大，與海軍、空軍同等級。北韓消息來源指稱，特殊作戰軍規模達十萬人，很可能是由第十一軍團擴編創設，司令為曾任十一軍團長的金英福上將。分析認為，北韓成立特殊作戰軍是為對抗美韓兩軍針對北韓領導人金正恩的斬首行動。

今年舉行的美韓聯合軍事演習中，美軍派出海軍特種部隊「海豹六隊」等歷屆最大規模的特種部隊，進行針對北韓的斬首訓練；南韓軍方也計畫在今年下半年成立特種旅，執行對北韓的斬首任務。

北韓也曾藉閱兵公開新軍種。二○一二年四月紀念金日成冥誕時，北韓便公開「戰略火箭軍」，並於一三年擴編為「戰略軍」。