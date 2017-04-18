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金正恩搗彈又失敗 美國動手腳？

2017-04-18

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓十六日發射飛彈失敗，這已是三月二十二日以來第三次失敗。由於美國和北韓間的戰火似乎一觸即發，美國和日本媒體均懷疑發射「出包」內情不單純，目前傳出三種說法，包括北韓真的發射失敗、美國發動網路攻擊干擾、北韓故意失敗以避免過度刺激美國等。英國前外交大臣芮夫金（Malcolm Rifkind）也認為，此事可能肇因於系統本身有問題，但也不排除是美國發動網路攻擊所致。

美國「新聞週刊（Newsweek）」日本版報導，美國前總統歐巴馬二○一○年曾下令對北韓的核計畫發動網路攻擊，但未成功，後來轉向阻止北韓開發洲際彈道飛彈。美國紐約時報三月初報導，二○一四年歐巴馬再度下令國防部加強對北韓的網路及電子攻擊，此後北韓的飛彈便屢次出現發射後立即爆炸、偏離路徑、空中解體及中途墜海等狀況。

不過，今年二月十二日北韓成功發射中程飛彈「北極星二型」，三月六日首次同步發射四枚改良型「飛毛腿ＥＲ」飛彈，美方網攻能力遭到質疑。專家認為，北韓飛彈發射技術提升，美國現階段的網攻能力恐難與匹敵。不過，北韓後來在三月二十二日、四月五日和十六日發射的飛彈均以失敗收場。

另一方面，隨著朝鮮半島情勢持續緊張，南韓網路最近又傳出「四二七美國開炸」流言，理由是美國在波斯灣戰爭和伊拉克戰爭時均挑選夜色較暗、接近弦月的日子發動轟炸，四月二十七日為農曆初二朔月，而且時間在五月九日南韓總統大選之前，因此機率極高。

不過，日本「產經新聞」報導，「四二七美國開炸」流言起源於日本寫實作家高月靖三月中在部落格上的留言，後來被翻譯成韓文流傳到南韓網路，南韓官方本月初已出面駁斥。

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