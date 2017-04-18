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川普4招對付北韓 5處為首轟目標

2017-04-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓十五日高調閱兵，十六日發射飛彈，美國副總統彭斯十七日公開警告北韓別再挑釁，朝鮮半島情勢緊繃。媒體報導，美國面對北韓可採取四類對策，而一旦動武，北韓有五個地點將成為首要轟炸目標。

《路透》十六日整理美國總統川普面對北韓挑釁時可能採取的對策，大致分為四類，包括經濟制裁、秘密行動、外交協商、軍事力量：

一、經濟制裁：美國官員日前指出，川普正考慮對北韓實施更嚴厲的制裁，可能包括石油禁運、對北韓國營「高麗航空」實行全球禁飛、在公海攔查北韓貨船、處罰與平壤有金錢往來的中國銀行等。

二、秘密行動：美國曾借助以色列協助，利用電腦蠕蟲「Stuxnet」摧毀數千台用來濃縮鈾的離心機，暫時阻止伊朗的核計畫，美國並曾於二○○九至一○年間，嘗試利用「Stuxnet」阻撓北韓的核武計畫。此外，華府也能在北韓發射飛彈期間或發射飛彈不久後，發動電子戰或網路攻擊，讓飛彈失去效用。

三、外交協商：美國和北韓的官方談判已停滯七年之久，川普政府目前仍未表明，是否有意和北韓重啟外交談判，協商北韓的核武及飛彈計畫。美國和北韓曾於二○一二年二月宣布達成共識，北韓以暫停位於寧邊的鈾濃縮場活動、終止核武及長程飛彈測試等條件，換取北韓迫切需要的食物援助，但同年四月北韓發射一枚火箭搭載的衛星，遭美國指控違反協議，儘管平壤否認該項指控，雙方協議仍因此破局。

四、軍事力量：川普政府可強制執行海上封鎖、發射巡弋飛彈攻擊北韓的核子及飛彈設施，也可以發動旨在推翻北韓領導人金正恩的行動。但相關軍事行動可能為南韓帶來高度風險，前美國外交官希爾十六日指出，「南韓約有兩千萬人暴露在北韓的射程範圍內」。美國國家安全顧問麥馬斯特則表示，武力是最後手段，將盡力嘗試和平解決北韓問題。

英國媒體指出，美國一旦動武，北韓有五個地點將成為首要轟炸目標，包括北韓多次發射飛彈和火箭的「東倉里火箭發射場」、內有核設施的「寧邊原子能研究中心」、北韓試射潛射彈道飛彈（SLBM）的「新浦潛艦基地」、過去十一年曾進行五次地下核試的「豐溪里核試驗場」，以及北韓行政及決策中心平壤等。

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  • 美國總統川普面對北韓挑釁時可能採取的對策，大致分為四類。（路透檔案照）

    美國總統川普面對北韓挑釁時可能採取的對策，大致分為四類。（路透檔案照）

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