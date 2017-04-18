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美3航艦下週會師朝鮮半島

2017-04-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕因應東北亞緊張情勢，南韓《韓聯社》十七日引述政府消息人士報導，美國海軍航空母艦「卡爾文森號」將於二十五日駛入朝鮮半島東部海域，另外兩艘核動力航艦「雷根號」和「尼米茲號」則將於下週抵達該海域，意味美軍三大航艦打擊群即將在朝鮮半島戰區會師，壓制北韓的意味濃厚。中國媒體分析，美軍三大航艦打擊群齊聚，等同形成作戰隊形。

據報導，美國正和南韓商討新一輪聯合軍事演習，屆時將由抵達日本海的卡爾文森號共同參與。儘管北韓在十五日開國領袖金日成冥誕並未進行第六次核試爆，但二十五日是朝鮮人民軍成軍八十五週年，北韓可能再作挑釁，因此美、韓兩軍打算擴大演習規模。

韓媒先前報導，卡爾文森號十五日將參加「超級雷霆二○一七（Max Thunder 2017）」聯合空戰演習，但卡爾文森號已經遲到。通常在五月和十月舉行的「超級雷霆」演習，是美、韓兩軍的年度例行性演習，十七日在駐韓美軍群山空軍基地展開，美、韓兩軍動員共一千五百名空地勤人員參加，預料剛部署駐日美軍岩國基地的陸戰隊F-35B匿蹤戰機，也將參與這場朝鮮半島第二大規模的聯合空戰演習。

消息人士表示，卡爾文森號此行旨在向平壤示警；美國將三艘航艦移師到同一戰區實屬罕見，川普政府正以展現對北韓的壓制力，預期將採取與歷屆政府截然不同的北韓政策。隸屬第七艦隊的雷根號目前正在日本橫須賀基地進行整備，第三艦隊的尼米茲號則正在西太平洋上向朝鮮半島前進。雷根號今年一月時曾進行短期整備，預計本月回歸戰備狀態；尼米茲號去年才完成大保養。

《日本經濟新聞》防務專家高坂哲郎分析，在雷根號恢復巡戈後，卡爾文森號是否繼續滯留朝鮮半島海域，將凸顯美軍的態度，即兩支航艦打擊群一同留守，意味朝鮮半島衝突情勢升高。日本媒體報導，美國副總統彭斯十八至十九日訪問日本時，將登上雷根號視察。

中國網易報導分析，美軍在朝鮮半島集結三大航艦打擊群，等同於作戰隊形。二○一○年，北韓砲擊南韓延坪島，戰事一觸即發，美軍緊急調派雷根號、華盛頓號和卡爾文森號三艘航艦趕赴東亞海域。

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  • 美國第三艦隊的尼米茲號正在西太平洋上向朝鮮半島前進。（取自網路）

    美國第三艦隊的尼米茲號正在西太平洋上向朝鮮半島前進。（取自網路）

  • 卡爾文森號將於25日駛入朝鮮半島東部海域。（路透檔案照）

    卡爾文森號將於25日駛入朝鮮半島東部海域。（路透檔案照）

  • 雷根號結束在日本橫須賀基地的整備，本月回歸戰備狀態。（歐新社檔案照）

    雷根號結束在日本橫須賀基地的整備，本月回歸戰備狀態。（歐新社檔案照）

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