美3航艦下週會師朝鮮半島
〔編譯陳正健／綜合報導〕因應東北亞緊張情勢，南韓《韓聯社》十七日引述政府消息人士報導，美國海軍航空母艦「卡爾文森號」將於二十五日駛入朝鮮半島東部海域，另外兩艘核動力航艦「雷根號」和「尼米茲號」則將於下週抵達該海域，意味美軍三大航艦打擊群即將在朝鮮半島戰區會師，壓制北韓的意味濃厚。中國媒體分析，美軍三大航艦打擊群齊聚，等同形成作戰隊形。
據報導，美國正和南韓商討新一輪聯合軍事演習，屆時將由抵達日本海的卡爾文森號共同參與。儘管北韓在十五日開國領袖金日成冥誕並未進行第六次核試爆，但二十五日是朝鮮人民軍成軍八十五週年，北韓可能再作挑釁，因此美、韓兩軍打算擴大演習規模。
韓媒先前報導，卡爾文森號十五日將參加「超級雷霆二○一七（Max Thunder 2017）」聯合空戰演習，但卡爾文森號已經遲到。通常在五月和十月舉行的「超級雷霆」演習，是美、韓兩軍的年度例行性演習，十七日在駐韓美軍群山空軍基地展開，美、韓兩軍動員共一千五百名空地勤人員參加，預料剛部署駐日美軍岩國基地的陸戰隊F-35B匿蹤戰機，也將參與這場朝鮮半島第二大規模的聯合空戰演習。
消息人士表示，卡爾文森號此行旨在向平壤示警；美國將三艘航艦移師到同一戰區實屬罕見，川普政府正以展現對北韓的壓制力，預期將採取與歷屆政府截然不同的北韓政策。隸屬第七艦隊的雷根號目前正在日本橫須賀基地進行整備，第三艦隊的尼米茲號則正在西太平洋上向朝鮮半島前進。雷根號今年一月時曾進行短期整備，預計本月回歸戰備狀態；尼米茲號去年才完成大保養。
《日本經濟新聞》防務專家高坂哲郎分析，在雷根號恢復巡戈後，卡爾文森號是否繼續滯留朝鮮半島海域，將凸顯美軍的態度，即兩支航艦打擊群一同留守，意味朝鮮半島衝突情勢升高。日本媒體報導，美國副總統彭斯十八至十九日訪問日本時，將登上雷根號視察。
中國網易報導分析，美軍在朝鮮半島集結三大航艦打擊群，等同於作戰隊形。二○一○年，北韓砲擊南韓延坪島，戰事一觸即發，美軍緊急調派雷根號、華盛頓號和卡爾文森號三艘航艦趕赴東亞海域。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北韓再嗆：將每週試射飛彈 隨時爆發核戰
- 川普對金正恩喊話：要乖一點
- 《中英對照讀新聞》S. Korean students outperform in math, science, fall behind in interest 南韓學生在數學、科學上表現優異，但在興趣上落後
- 南韓大選開跑 文在寅安哲秀纏鬥難分
- 北韓10萬特殊作戰軍 防美斬首
- 世界文化遺產潛力點 石板屋聚落竟被搭鐵皮屋
- 涉勾結房仲詐貸逾億 合庫3人各30萬交保
- GACKT大馬買514坪豪宅 遭疑方便逃稅
- 〈戀愛應援團〉為愛奮不顧身 也別苦了自己
- 活化國有地 高屏設太陽能專區
- 八田斷頭案》李承龍 曾火燒民政府、打警察
- 市場派動作頻頻 大同直逼跌停
- 高美濕地違法停車場 挨罰
- 拋孕妻載小三出遊 撞貨車男死女命危
- 八田與一塑像斷頭案 犯案工具台東尋獲
- 涉虐童致死 生母被雄檢聲押
- 新警棍更「鋼」強 攻堅不彎曲
- 絞吸船發威 新竹漁港清淤加倍
- 台幣小升5分 收30.35元
- 林羿君進軍世界盃 獲最佳女調酒師
- 仟元鈔「有嘉」 5路線邀客仟元遊嘉
- 瞎密~彭浩翔爆楊千嬅硬上余文樂
- 周孝安耍狠逼收視 親授衛生紙把妹法
- 菜鳥出頭天／郭阜林前隊友 柏德首轟出鳥氣
- 全中運在彰化 22日起揭序幕
- 中職》行銷虜獲球迷 悍將票房增近4成
- 叩圖書館找兒子 夫妻道歉 追告網友
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 「神話」Eric丟紅色炸彈 7.1娶小12歲羅慧美
- 林宥嘉讚老婆「良母」 撇有喜計畫當爸
- 花博工程開工沒？ 副市長也不知道
- 竹市成立長照科 提供17項服務
- 34％民眾認為 房價還沒跌夠
- 婦聯會與旗下組織 資產逾429億
- 卡地亞美麗魔法 20件全球首度曝光
- 透天厝建蔽率 議員建議提高為60％
- 國民黨團髮夾彎 棄提版本
- 自由廣場》愛國？
- 自由廣場》朝鮮複雜 可鬧不能打
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 布萊恩1桿超車 美巡首冠
- 驚!七佳石板屋聚落 長出鐵皮屋
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉「司改會」不要淪為「反動會」！
- 山豬窟咖啡座 北市議員踢爆大違建
- 〈戀愛翹翹板〉愛男友霸道強勢 又氣他小氣不講裡
標題：美3航艦下週會師朝鮮半島
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email