彭斯警告北韓「川普已無耐性」

2017-04-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕訪問南韓的美國副總統彭斯十七日警告北韓，美國過去曾有一段對北韓的「戰略忍耐期」，如今該時期業已結束，美國總統川普已藉由突襲敘利亞阿塞德政權及阿富汗「伊斯蘭國（ＩＳ）」的行動展現決心，華府和首爾不會容忍平壤進一步的飛彈試射與核試爆。彭斯並在與南韓代理總統黃教安的共同聲明中宣示，在遏止北韓研發武器計畫的威脅上，「不排除任何選項」；若北韓再做出挑釁的舉動，將採取「強力懲罰措施」。

北韓副外長嗆動武 就全面開戰

對此，北韓副外交部長韓成烈（Han Song Ryol）十七日告訴英國廣播公司（ＢＢＣ），「我們將進行更多的飛彈測試，以每週、每月和每年為週期。」他警告，若美國膽敢動武，將全面開戰！

彭斯十七日拜會黃教安，並視察位於兩韓邊界停戰線的板門店。彭、黃晤談後一致宣示，將透過著手進行「戰區高空防禦系統（ＴＨＡＡＤ，薩德）」的早期部署（ＥＤ），強化反制北韓的防禦。彭斯並向北韓領導人金正恩喊話，呼籲他將川普最近對敘利亞、阿富汗兩國的行動「放在心上」，最好不要測試川普的決心或美軍的實力。

目標非核化 川普4招對付北韓

彭斯十七日還視察兩韓非軍事區附近的美韓聯軍「柏尼法斯營區」，聽取指揮官簡報，並在距離停戰線僅幾公尺處注視另一端的北韓士兵。他重申，美國對平壤的「戰略忍耐期」已結束，美方將力挺南韓，透過力量來尋求和平。他指出，為達到使北韓非核化目標並確保南韓安定，不排除採取一切手段。路透認為，美國的選項不外乎經濟制裁、秘密行動、外交談判及軍事武力等四種。

彭斯在與黃教安的聯合聲明中強調，美國對其盟邦的承諾如同鋼鐵般堅定且始終不渝，一旦平壤動用核武，將對其進行壓倒性且有效的反擊。彭斯說：「川普總統已表明，美國和我們在該區域內的盟友的耐性已然耗盡，我們想看到有所改變、想看到北韓放棄其發展核武的魯莽道路，其繼續使用與試射彈道飛彈也令人無法接受。」

彭斯更藉機替南韓抱屈，表示他和黃教安兩人都對中國因反對美國在南韓部署薩德系統而施加報復感到困擾。彭斯說，川普期待中國採取必要行動，運用其「非凡影響力」向北韓施壓，促使北韓改弦更張。不過，正同川普所言，若中國不處理北韓問題，美國及其盟邦將自己動手。