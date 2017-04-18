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戴妃逝世20年 哈利首談喪母痛

2017-04-18

今年八月卅一日是英國威爾斯王妃黛安娜逝世廿週年祭日，多年來對外始終不提這起事故的英國王位第五順位繼承人哈利王子，十六日為提倡皇家「一起向前」（Heads Together）慈善基金會協助心理疾病患者的主旨，首度現身說法，對媒體暢談當年喪母之痛，同時駁斥外界過去盛傳他心理狀態不佳乃阿富汗從軍經驗所致的傳言。他告訴英國《電訊報》，當時年僅十二歲的他面臨母親驟逝，選擇「把頭埋進沙子裡」，「封閉所有情感」，避免想到母喪而心傷，但也嚴重影響個人生活與工作；雖一度如時下廿多歲年輕人享樂，自以為「生活棒透了」，所有未處理的情緒卻在他廿八歲那年因一段對談傾巢而出，導致他有兩年活得「一團亂」，加上各式謊言與誤解從四面八方襲來，讓他「處於揍人邊緣」。參與皇室活動因此備感焦慮的他，後來終依哥哥威廉王子與周遭親友建議，接受專業心理諮詢，加上拳擊運動有助「釋放侵略性」，才「拯救」了他，如今終能忠於自我，認真投入有意義的生活與工作。圖為黛安娜王妃一九八八年訪問西班牙時，抱著年幼的哈利。

（圖：路透檔案照，文：編譯周虹汶）

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  • （圖：路透檔案照，文：編譯周虹汶）

    （圖：路透檔案照，文：編譯周虹汶）

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2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
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