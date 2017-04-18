忠犬八公2.0 茨城立銅像
2017-04-18
日本東京澀谷站的「忠犬八公」名滿天下，其實鄰近東京的茨城縣石岡市也有一隻讓當地人念念不忘的「忠犬太郎」。由全國五百多名民眾捐款設立的「大家的太郎」銅像，十五日在石岡市的JR石岡站揭幕。太郎是一隻茶色的米克斯犬，一九六四年因為迷路被當地小學收留，雖然天天和學童們玩在一起，但每天必定到石岡車站報到，似乎在等什麼人，一直到八一年七月嚥下最後一口氣，長達十七年風雨無阻天天報到。二○○八年，一名自稱是太郎飼主的女子出現，才揭開太郎的身世之謎。本名「KORO」的太郎小時候每天送女主人到車站搭車，有一天誤搭電車來到石岡車站，和女主人走散，因此即使被小學收留，太郎還是每天到車站等女主人來找牠。當時收留太郎的小學校長發起「忠犬太郎表揚會」，透過設立銅像記錄這段感人故事。（圖：取自網路，文：編譯林翠儀）
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