殺人拍片PO臉書 美惡漢︰身背13條命

2017-04-18

兒少機構輔導員稱「不爽女友」 隨機槍殺老翁洩憤

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國十六日再現殺人事件透過全球最大社群媒體「臉書」赤裸裸放送！嫌犯除半路攔截槍殺一名七十四歲陌生老翁外，更聲稱另有十二人命喪其手。警方仍在確認後者真實性，但因臉書已讓凶嫌至少一案罪證確鑿，發生這起命案的美國俄亥俄州克利夫蘭市與周邊各州正如火如荼展開追捕行動。

犯案者是擔任俄州兒童與青少年輔導機構「比屈．布魯克」（Beech Brook）個案管理師的卅七歲男子史蒂文森（Steve Stephens），他告訴母親，他對女友喬伊．蘭（Joy Lane）很「生氣」，因此開車隨機尋找下手目標洩憤。目前已確認身分的死者是七十四歲男子古德溫（Robert Godwin），他退休前在鑄造廠工作，習慣沿路撿鋁罐放進手提塑膠袋，遇害前剛和親友用完復活節大餐返家。

根據上傳臉書的五十七秒影片，史蒂文森十六日在光天化日下發現「這個老頭」獨自走在郊區路邊，「發現了我要殺的人」，就下車對他說，「你可以幫我一個忙嗎？你可以說『喬伊．蘭』嗎？」無辜被鎖定的古德溫一時摸不著頭緒，聽懂後複誦了一遍。準備拿他向女友獻祭的史蒂文森說，「她是這即將發生在你身上的原因」，隨即拿出手槍指著他；無力地拿著手上塑膠袋抵擋的古德溫，在一聲槍響後，徒留四濺鮮血。

稱「在殺第14人」

另一支史蒂文森開車時通話錄製的影片則顯示，「如我所說，我殺了十三人，我們講話的同時，我正在進行第十四個」，還戴著任職單位徽章，揚言「繼續殺」，但警方尚未發現其他受害者。

克利夫蘭警察局十六日發出加重謀殺罪通緝令，聯邦調查局也協助調查，不排除跨州犯案可能性。

至於行凶影片，警方原本指稱為臉書直播，但臉書隨後澄清，影像乃凶嫌在案發現場錄製後上傳。儘管發現後即迅速撤除，並移除史蒂文森臉書頁面，但上述不宜內容早就映入數千人眼簾。

臉書線上直播功能，前年底從認證名人普及到個人用戶，卻血淋淋見證多起犯罪案件。其中一起發生在去年六月，疑似幫派份子的廿八歲芝加哥男子帕金斯（Antonio Perkins）在人行道愜意飲酒開直播，不料遇到仇家上門，在鏡頭前當場慘死。