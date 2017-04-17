嗆川普公開報稅 美200城遊行
2017-04-17
〔編譯張沛元／綜合報導〕串連全美國各地的「報稅大遊行」（Tax March）十五日在兩百座城市與若干海外地區登場，成千上萬的抗議民眾走上街頭，呼籲美國總統川普依照慣例公佈個人報稅資料，落實透明執政的競選承諾，在加州柏克萊的抗議活動甚至因挺川普與倒川普兩派暴力相向，以致有二十一人被捕。當日在佛羅里達州度假的川普車隊，則特地繞路避開抗議者。
主辦單位表示，從東岸波士頓、紐約市、華府與費城，中西部芝加哥與丹佛，到西岸的西雅圖與洛杉磯，這場刻意選在美國申報聯邦稅截止日當天舉行的抗議活動，已在全美遍地開花，其中以洛杉磯及川普老家紐約市的規模最大。主辦單位表示，在川普公佈報稅資料前，外界無從得知他到底在隱藏些什麼或他的政策到底造福了誰，「我們需要一個為所有美國人工作的總統—報稅制度也能做到這一點」。
涵蓋各年齡層的抗議人士十五日齊聚華府國會山莊外，高舉寫有「他（川普）在隱藏些什麼？」與「真男人會繳稅」等字樣的標語。柏克萊的抗議則爆發支持與反對川普兩派人馬的暴力衝突，至少二十一人被捕。
此外，多個城市的抗議現場都出現一個頂著川普招牌髮型的雞造型充氣玩偶，諷刺川普沒膽量公佈報稅資料，儼然是這場抗議遊行的「吉祥物」。
美國法律雖未要求總統公佈報稅資料，但自尼克森（任期一九六九至七四年）以來的歷任美國總統與主要政黨總統候選人，主動對外公佈個人報稅資料已是慣例。商界大亨出身的川普曾依法公佈財務聲明書，但自去年總統大選競選期間迄今都不肯公佈報稅資料，還說美國民眾「根本不在乎」他的報稅資料，但民調顯示有高達七十四％受訪者認為，川普應公佈報稅資料；不少國會議員，包括共和黨人，也呼籲川普公佈報稅資料。此外，超過一百萬人連署請願要求川普公佈報稅資料。
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