《中日對照讀新聞》別府「湯～園地」に寄付3千万円 温泉射的列車も今夏実現へ－別府「湯樂園」募得3000萬圓溫泉打靶列車今夏也將登場

2017-04-17

◎林翠儀

大分県別府市は、温泉につかりながらアトラクションを楽しめる「湯～園地計画」への寄付が、3千万円に達したと発表した。今夏にも、温泉入りの水鉄砲を持って乗車し的を撃つ「湯～列車」や、足湯につかりながらアヒル競走を楽しむアトラクションが実現する。

大分縣別府市宣布，可以一邊泡湯一邊搭乘遊樂設施的「湯樂園計畫」，已募得3000萬圓捐款。今年夏天，拿著溫泉水槍坐在車上打靶的「湯列車」、邊浸泡足湯邊欣賞鴨子賽跑等遊樂設施，都將登場。

温泉を張った浴槽が回るメリーゴーラウンドなどを含めて、計7つのアトラクションが可能となった。市は今後、昨年公開したPR動画にあった「温泉ジェットコースター」も、安全性を見極めながら実現できるかどうか検討を進める。

包括設有溫泉浴槽的旋轉木馬在內，已有7項溫泉遊樂設施確定能夠設置，至於去年宣傳影片中出現的「溫泉雲霄飛車」，市公所今後也將在確認其安全性的同時，評估是否能夠實物化。

市は当初、インターネットで資金を募る「クラウドファンディング」で寄付を集めていたが、10日で終了。今後も公式ウェブサイトや電話を通じて寄付を受け付ける。長野恭紘市長は記者会見で「来てくれる人のわくわく、ドキドキする気持ちを裏切らないものをつくり、絶対に成功させたい」と語った。

市公所當初透過網路「群眾募資」募集資金，雖然群募活動已在10日結束，但未來仍將繼續透過官方網站或電話接受民眾捐款。市長長野恭紘在記者會上表示，絕對要成功打造溫泉遊樂設施，不會辜負來訪者雀躍不已又七上八下的心情。

《新聞辭典》

撃つ（うつ）：攻擊、射擊、發射

例：北朝鮮（きたちょうせん）が日本海（にほんかい）に向（む）けて多（おお）くのミサイルを撃ってきている。（北韓朝著日本海發射多枚飛彈。）

張る（はる）：展開、伸開、繃緊、貫徹到底

例：自分（じぶん）が正（ただ）しいと思（おも）っているのであればそれは胸（むね）を張っているべきです。（如果認為自己問心無愧，就該抬頭挺胸去面對。）

漢字を読みましょう

寄付（きふ）／射的（しゃてき）／今夏（こんか）／水鉄砲（みずでっぽう）／足湯（あしゆ）／競走（きょうそう）／動画（どうが）／当初（とうしょ）／終了（しゅうりょう）／公式（こうしき）