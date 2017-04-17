走過三世紀 117歲人瑞辭世
2017-04-17
〔編譯陳正健／綜合報導〕世界上最長壽人瑞、義大利老婦莫拉諾（Emma Morano）十五日離開人世，安眠於義北小鎮韋爾巴尼亞（Verbania）家中，享嵩壽一百一十七歲又一百三十七天。她的人生橫跨三個世紀，經歷兩次世界大戰，是最後一位十九世紀出生的人類。
莫拉諾於一八九九年十一月二十九日出生，十六歲開始在麻袋工廠、飯店等行業謀生。她的初戀情人於第一次世界大戰期間過世，之後她嫁為人婦，於一九三八年離開暴力相向的丈夫，就在她襁褓中的兒子夭折之後。
之後，莫拉諾堅持獨立自主，她擅長跳舞唱歌，一直沒有再婚，直到七十五歲才退休，人生最後二十年從未離開她的兩房小公寓。除了一次白內障手術以外，她都拒絕到醫院就診。
莫拉諾的醫生巴瓦（Carlo Bava）回憶說，她生前總是喋喋不休、非常果斷。她過世時沒有受苦，安詳辭世。照顧她超過四十年的護士維加拉（Yamile Vergara）則表示：「她的記憶力令人驚嘆。她的幽默感即是良藥。」
至於長壽原因，莫拉諾承認與遺傳有關。她是八名手足中最長壽的一個，多名姊妹壽命都超過百歲，其母親活到九十一歲。另外，她也將長壽歸功於飲食習慣，九十多年來，她每天都吃兩顆生蛋、一顆熟蛋。儘管醫生勸她吃蛋不宜過量，但她仍然保持這項習慣。
美國老人醫學研究組織（Gerontology Research Group）指出，莫拉諾過世之後，一九○○年三月十日出生的牙買加婦女布朗（Violet Brown），已成為全球最長壽人瑞。莫拉諾目前在最長壽人瑞紀錄中排名第五，該紀錄保持人是法國婦女卡爾芒（Jeanne Calment），於一九九七年去世的她，享嵩壽一百二十二歲。
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