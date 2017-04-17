土總統修憲擴權 緊急狀態期限也延長
2017-04-17
〔編譯孫宇青／綜合報導〕土耳其十六日的修憲公投涵蓋十八項憲改內容，被視為是否由內閣制轉型為總統制的關鍵一役，以下為此次公投通過的四大重點：
一、總統艾多根擴權
在新憲法的架構下，總理職位將被拔除，總統艾多根的行政權力將強化，而非僅為虛位元首，可直接任命部會首長等高層官員，並可指派一名或多名副總統。此外，修憲也將落實司法制度革新，總統和國會將可合力挑選「法官暨檢察官最高委員會（ＨＳＹＫ）」四位成員，由四人任免司法人員，但此舉意味總統將可直接干預司法。
二、緊急狀態期限延長
一旦發生「反國家暴動」或「導致國家陷入分裂危機」情事，總統將可決定是否在全國頒布緊急狀態令，並向國會提出。此外，緊急狀態令的期限也將由現行的三個月，延長為六個月，總統每次可要求國會延長執行四個月。去年七月的失敗政變後，土國緊急狀態已二度展延。
三、艾多根重回正義與發展黨
總統目前必須保持中立，不得偏向任一政黨。一旦修憲通過，艾多根將可成為其共同創立的「正義與發展黨（ＡＫＰ）」黨魁。此外，國會席次將由現行五百五十席，增加為六百席；登記為選舉人的年齡限制，由二十五歲調降至十八歲；國會選舉由四年改為五年舉行一次；國會仍可制定、修改或移除法律，也可在總統被控或涉嫌犯罪，要求進行調查。
四、艾多根可掌權至二○二九年
艾多根在擔任土耳其總理逾十年後，於二○一四年的首次總統直選中勝出，而此次任期於二○一九年屆滿後即歸零。屆時，艾多根將可繼續參選總統，並爭取一次連任機會，換言之，他將有機會掌權至二○二九年。
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