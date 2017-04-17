公投過關 土總統可做到2029年

2017-04-17

支持擴權險勝 內閣制變總統制

〔編譯魏國金／綜合報導〕土耳其十六日針對是否大幅擴大總統權力舉行歷史性的公民投票。土國國營的「安納杜魯新聞社」（Anadolu News Agency）報導，在開出的選票中，支持總統艾多根擴權的選民達五十一％，反對票數佔四十九％。「yes」陣營最終險勝，土國現行的內閣制將透過十八項憲法修改而變成總統制，總理一職將廢除，六十三歲的總統艾多根將可望執政至二○二九年。

伊斯坦堡和首都 反對票數過半

土耳其媒體報導，這項正反兩造旗鼓相當的公投，投票率高達八十六％。土國高等選舉委員會在投票結束前數小時突然宣佈，將視選務官員未蓋印的選票為有效票。在野的人民共和黨（ＣＨＰ）指控，此舉引發嚴重的合法性問題，「我們將提出訴訟」。而在土耳其的第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉，「no」陣營則以過半得票率領先。

該修憲將賦予總統任命內閣首長、政府高級官員與土國最高司法機關半數成員的權力，以及有權頒佈法令與宣佈緊急狀態。憲改也限制總統任期五年，得連選連任一次。若公投通過，新制將於二○一九年的下屆大選時生效。

艾多根於二○○三年擔任總理，一四年成為土國首位直接民選的總統。他一直希冀擴大總統權力，公投的結果不僅讓他將如願掌權逾四分之一個世紀，也將對土國長遠的政治未來及其與歐盟的關係產生深遠影響。艾多根投完票後，向支持者握手，強調這場公投是土耳其「改變與轉型」的契機，「我相信人民為了更快速的發展，將決定開闢路徑，我信任人民的民主常識。」

電台與廣告 全被支持陣營控制

這場公投高度分裂，也高度偏袒單一陣營；全國各地的電視、電台與廣告看板都被「yes」陣營控制。支持「no」的選民抱怨遭恐嚇，主要反對黨也聲稱發生一百多起阻礙其拉票的事件，其中包括毆打、拘禁與威脅。

土國逾五千五百萬登記選民十六日在全國各地的十六萬七一四○個投票所投票。在伊斯坦堡一處投票所，清晨七點開放投票前已有選民排隊等候。退休的稅務官圖谷特說：「為了國家與兒孫，我們早早來這裡說『no』！」另一名選民亞赫西表示：「我不想跳上一輛沒有煞車系統的巴士，一人制度就像這樣。」

土國近期遭遇一連串炸彈攻擊，庫德族民兵與安全部隊也衝突不斷。去年七月，艾多根遭遇一場流產「政變」，之後土國進入緊急狀態迄今，異議人士被視為恐怖份子，遭到打壓，包括法官、教師、學者、醫師、記者與軍警人員等約十萬人因此失業，四萬多人被捕，數百家媒體與非政府組織被強迫關閉。