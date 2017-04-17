《華府觀察》川普的外交髮夾彎

2017-04-17

◎ 駐美特派員曹郁芬

川普的外交政策在就職滿一百天前出現巨大的「髮夾彎」，這代表川普政府的對台政策要回歸共和黨的基本面了。一位關切台灣利益的美國資深官員忠告說，不要總是把眼光放在川普戲劇化的「推特」和個人特質上，川普對台政策現在和參議員魯比歐、克魯茲當選總統的路線不會有太大差異。

川普的轉變不但獲得共和黨肯定，紐約時報和華盛頓郵報等自由派媒體也一致叫好。雖然他們不敢斷言善變的川普不會再轉彎，但這個在競選時揚言推翻建制派、重寫美國對外關係的新政府，顯然在新的國安外交團隊影響下，與美國主流的外交思維愈來愈靠近了。

這代表去年十二月川普與台灣總統蔡英文通電話的亢奮，逐漸塵埃落定。川普和習近平舉行高峰會前，美中就已回到「一個中國政策」和「一個中國原則」各自表述的老路。川習會確定了美中兩國領導人在權力食物鏈中的地位，習近平完全明白川普眼中沒有兩個太陽，但川普聯俄制中的牌打不下去了，在北韓、反恐、伊朗、敘利亞和經貿問題上都需要中國合作的情況下，美中再次成為既競爭又合作的對手。

美台關係的基本面又如何？首先，「以實力達成和平」不只是川普個人的競選口號，也是共和黨長年以來的信仰。美台軍事交流的升級與軍售符合這個思維。美國官員透露，川普政府不可能出售F-35戰機，但在水雷、飛彈和協助台灣製造潛艦方面有空間，台灣應務實地按照自己的防禦需求提出採購清單，而且先在內部取得共識，美台都不想浪費川普政府首次對台軍售的機會。

對於國會在國防授權法案中要求提升美台軍事交流層級，了解內情的人士透露，美國太平洋司令部已做好準備，但需要有政治動力。

川普政府的對台經貿政策對台灣是利弊參半。川普雖然簽署行政命令，要檢討與美國有巨大貿易順差的國家，但台灣不在前十名之列，依美國官員的看法，這不致成為美台間的嚴重矛盾。但是，美國專注於解決與中國的經貿問題，短期內就不可能與台灣談判雙邊自由貿易協定，台灣需要主動創造美台經貿關係的動能。

如果經歷八任美國政府的一中政策不易搖撼，台灣關係法也同樣挺過時間考驗。川普企圖改善美俄關係，在國內遭到兩黨強力抵制，要把台灣當成大交易的籌碼，同樣很難在美國國內獲得支持。川普的智囊曾在「以實力達成和平」的文章中，讚揚台灣的民主成就。美國國務卿提勒森在任命聽證時重申台灣關係法和六項保證。

從長期趨勢來看，自台灣關係法制定以來，美台實質關係不斷提升和強化，主要是因為符合美國的利益。如今川普公開宣稱和習近平關係麻吉，北韓又成為美中關係不可測的變數，變局似乎來得又快又猛，但美台關係的基石還在，台灣不必自己嚇自己。