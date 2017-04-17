《華府觀察》川普的外交髮夾彎
◎ 駐美特派員曹郁芬
川普的外交政策在就職滿一百天前出現巨大的「髮夾彎」，這代表川普政府的對台政策要回歸共和黨的基本面了。一位關切台灣利益的美國資深官員忠告說，不要總是把眼光放在川普戲劇化的「推特」和個人特質上，川普對台政策現在和參議員魯比歐、克魯茲當選總統的路線不會有太大差異。
川普的轉變不但獲得共和黨肯定，紐約時報和華盛頓郵報等自由派媒體也一致叫好。雖然他們不敢斷言善變的川普不會再轉彎，但這個在競選時揚言推翻建制派、重寫美國對外關係的新政府，顯然在新的國安外交團隊影響下，與美國主流的外交思維愈來愈靠近了。
這代表去年十二月川普與台灣總統蔡英文通電話的亢奮，逐漸塵埃落定。川普和習近平舉行高峰會前，美中就已回到「一個中國政策」和「一個中國原則」各自表述的老路。川習會確定了美中兩國領導人在權力食物鏈中的地位，習近平完全明白川普眼中沒有兩個太陽，但川普聯俄制中的牌打不下去了，在北韓、反恐、伊朗、敘利亞和經貿問題上都需要中國合作的情況下，美中再次成為既競爭又合作的對手。
美台關係的基本面又如何？首先，「以實力達成和平」不只是川普個人的競選口號，也是共和黨長年以來的信仰。美台軍事交流的升級與軍售符合這個思維。美國官員透露，川普政府不可能出售F-35戰機，但在水雷、飛彈和協助台灣製造潛艦方面有空間，台灣應務實地按照自己的防禦需求提出採購清單，而且先在內部取得共識，美台都不想浪費川普政府首次對台軍售的機會。
對於國會在國防授權法案中要求提升美台軍事交流層級，了解內情的人士透露，美國太平洋司令部已做好準備，但需要有政治動力。
川普政府的對台經貿政策對台灣是利弊參半。川普雖然簽署行政命令，要檢討與美國有巨大貿易順差的國家，但台灣不在前十名之列，依美國官員的看法，這不致成為美台間的嚴重矛盾。但是，美國專注於解決與中國的經貿問題，短期內就不可能與台灣談判雙邊自由貿易協定，台灣需要主動創造美台經貿關係的動能。
如果經歷八任美國政府的一中政策不易搖撼，台灣關係法也同樣挺過時間考驗。川普企圖改善美俄關係，在國內遭到兩黨強力抵制，要把台灣當成大交易的籌碼，同樣很難在美國國內獲得支持。川普的智囊曾在「以實力達成和平」的文章中，讚揚台灣的民主成就。美國國務卿提勒森在任命聽證時重申台灣關係法和六項保證。
從長期趨勢來看，自台灣關係法制定以來，美台實質關係不斷提升和強化，主要是因為符合美國的利益。如今川普公開宣稱和習近平關係麻吉，北韓又成為美中關係不可測的變數，變局似乎來得又快又猛，但美台關係的基石還在，台灣不必自己嚇自己。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 土耳其公投總統擴權 贊成派領先縮小
- 美副總統訪南韓 北韓試射飛彈
- 《中英對照讀新聞》Kathrine Switzer to run Boston Marathon again, 50 years on 屆滿50年，凱薩琳．斯威策將再戰波士頓馬拉松
- 土耳其總理：總統擴權公投贊成陣營獲勝
- 淫亂高官 偷123人妻、擁21情婦、6私生子只1位親生…
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 舒淇慶生蛋糕讓人少女情懷爆發 真實年紀驚呆網友
- 漫畫插畫家 進駐東區第四市場
- ＜品牌故事＞呼吸器專利戰役 小蝦米打贏大鯨魚
- 9月底全到期 TRF走入歷史
- 維納斯的呢喃（4／17～4／23）
- 攤租2千變百萬? 建國玉市駁炒作說
- 課審大會重新分派 新課綱明年上路恐跳票
- 您玩的夾娃娃機合法嗎？ 型號、地點差很大
- 浪費公帑！ 消防局災情勘查車竟變成送餐車
- 經費被收回 嘉市蓋風雨籃球場喊卡
- 怪男交保 警建議用「惡鄰條款」趕人
- 林宥嘉好大膽 當老婆面前向她討抱
- 自由廣場》生一胎領兩次 生育給付有漏洞
- 台港中青年領袖對談》「李明哲案 小英政府應給個交代」
- 中國「裸體貸款」！女大生竟拍「處女膜」抵押借錢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Statue honoring Japanese engineer Hatta vandalized
- 本週汽柴油漲0.4元
- 白百何認離婚2年道歉 中國網軍打臉假面夫妻
- 余祥銓討厭信義區 壞事全遭「攝」
- 自由廣場》照顧孩子 不只錢 還有時間的問題
- 臍帶血移植 年齡愈小效果愈好
- 書劍集》美國依然看緊中國
- 五月天助攻春嬌志明 彭浩翔自爆身分
- 左營第二公有市場將拆 文史團體不捨
- 不看好電動車 豐田研發氫燃料電池車
- 自由共和國》霍姆斯／美國柴油潛艦復興為台灣海軍帶來契機
- ＜品牌故事＞想要做醫療品牌 台灣只能打群架
- 單車挑戰花東縱谷 龜山國中生送愛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai preparing progress report
- 代購日家電 女詐32人
- 國光石化停建 中油啟動清算
- 增菘瑋天天「結帳」 防禦率0淡定
- 箭筍保鮮增值 花蓮筍農求助農改場
- 東南亞領隊導遊證照班 暨大開訓
- 國光停建 石化高值化轉捩點
- 中職》擺脫開季低潮 周思齊轟回手感
- 【愛讀書】 《充滿瓷器的時代》
- MLB》羅賓森出賽70週年 道奇立銅像紀念
標題：《華府觀察》川普的外交髮夾彎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email