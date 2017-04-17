平壤樣板大廈 薄如圍籬

2017-04-17

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓廣邀全球六十多家媒體、兩百多名記者入境，採訪十五日的「太陽節」閱兵活動以「宣揚國威」，但日本網路最近流傳一張Google拍攝的平壤衛星地圖，顯示首都平壤市區林立許多「Ｌ」型或倒「Ｕ」型的高層大樓，這些有如圍籬般的大樓排在馬路旁頗具「樣板」效果。

日媒︰

整座城像展示櫥窗

北韓十五日舉行大規模閱兵以紀念「國父」金日成一○五歲冥誕，不僅廣邀國外媒體入境採訪，官方「勞動新聞」十六日更從原本的六頁增張為十頁，刊登約八十張照片報導太陽節活動，其中還包括在閱兵中登場的飛彈模型，大肆誇耀武力。

不過，日本網路媒體「gogo通信」報導，平壤市區主要街道「統一通」兩側，有一整排高層大樓，從路面仰望十分雄偉壯觀，但透過Google地圖衛星空拍，從空中俯瞰這些以一字型、Ｌ型或倒Ｕ字型排列的大樓，很像一道道圍籬，看來十分單薄，朝向馬路的正面外觀和一般高層建築並無二致，背面卻很簡陋，有些根本尚未完工。

平壤市區內還有許多大樓缺乏水電等民生設施，部分地區因電力供應不穩，設有太陽能板，街道的紅綠燈也經常因為停電而失去作用。百貨公司裡的商品雖然看起來琳琅滿目，但多半只是展示的空盒，就算有錢也買不到。報導指出，整座城市就像展示櫥窗，樣板味十足。

報導也指出，北韓的住宅分成一號到五號等五種等級，一號屋為集合住宅，最高級的五號屋則專供高幹和政府官員居住。