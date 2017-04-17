國安顧問︰美自信能搶先摧毀北韓核武

2017-04-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國《泰晤士報》（The Times）十六日報導，以美軍現役中將身分擔任白宮國家安全顧問的麥馬斯特（ H. R. McMaster），過去兩週曾對英國國防大臣法隆（Michael Fallon）簡報川普政府對北韓情勢的因應措施。麥馬斯特指出，美國武力足以「徹底摧毀」北韓核武，華府不排除對北韓採取先制攻擊。

麥馬斯特十六日也在阿富汗接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時指出，包括中國在內，國際已形成共識，認為北韓的「威脅行為」不能再繼續。但他也強調，「我們應採行所有可能行動，試著和平解決這個問題，不包括軍事選項。」

英國高層消息人士轉述，麥馬斯特表示，美方將採取一切必要行動，且不排除任何選項，美方自認能鎖定北韓核基地等重要目標，並予以完全摧毀。

英國軍方人士說，麥馬斯特很清楚，「這樣做恐怕必須付出可怕代價」，惹惱北韓發射飛彈攻擊南韓或日本。英國政府高層官員認為，美方愈來愈認為可能必須對平壤先發制人，相較於一年前的歐巴馬政府，美國對北韓動武的可能性升高。

熟悉五角大廈作戰計畫的前美國官員說，華府已有摧毀北韓飛彈基地的計畫，美國軍方對情資很有信心；若北韓進行地下核試爆，美方還不至於發動先制打擊，但若美國總統川普認為，北韓試圖發射洲際彈道飛彈，美方就會動武。該官員還說，川普逼中國逼得很緊，希望北京能約束北韓領袖金正恩，但川普也認為，美國自己也該有強硬舉措。

該官員研判，由於美國副總統彭斯十六日訪問南韓，南韓又預定五月九日改選總統，美方在接下來一個月可能還不會有所行動。據報導，美軍可能動用比「炸彈之母」還大的「巨型鑽地彈」，深入北韓地下核基地後才引爆。