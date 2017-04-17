國安顧問︰美自信能搶先摧毀北韓核武
2017-04-17
〔編譯茅毅／綜合報導〕英國《泰晤士報》（The Times）十六日報導，以美軍現役中將身分擔任白宮國家安全顧問的麥馬斯特（ H. R. McMaster），過去兩週曾對英國國防大臣法隆（Michael Fallon）簡報川普政府對北韓情勢的因應措施。麥馬斯特指出，美國武力足以「徹底摧毀」北韓核武，華府不排除對北韓採取先制攻擊。
麥馬斯特十六日也在阿富汗接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時指出，包括中國在內，國際已形成共識，認為北韓的「威脅行為」不能再繼續。但他也強調，「我們應採行所有可能行動，試著和平解決這個問題，不包括軍事選項。」
英國高層消息人士轉述，麥馬斯特表示，美方將採取一切必要行動，且不排除任何選項，美方自認能鎖定北韓核基地等重要目標，並予以完全摧毀。
英國軍方人士說，麥馬斯特很清楚，「這樣做恐怕必須付出可怕代價」，惹惱北韓發射飛彈攻擊南韓或日本。英國政府高層官員認為，美方愈來愈認為可能必須對平壤先發制人，相較於一年前的歐巴馬政府，美國對北韓動武的可能性升高。
熟悉五角大廈作戰計畫的前美國官員說，華府已有摧毀北韓飛彈基地的計畫，美國軍方對情資很有信心；若北韓進行地下核試爆，美方還不至於發動先制打擊，但若美國總統川普認為，北韓試圖發射洲際彈道飛彈，美方就會動武。該官員還說，川普逼中國逼得很緊，希望北京能約束北韓領袖金正恩，但川普也認為，美國自己也該有強硬舉措。
該官員研判，由於美國副總統彭斯十六日訪問南韓，南韓又預定五月九日改選總統，美方在接下來一個月可能還不會有所行動。據報導，美軍可能動用比「炸彈之母」還大的「巨型鑽地彈」，深入北韓地下核基地後才引爆。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 土耳其公投總統擴權 贊成派領先縮小
- 美副總統訪南韓 北韓試射飛彈
- 平壤樣板大廈 薄如圍籬
- 北韓試射失敗 英前外相：可能被美國網攻故障
- 《中英對照讀新聞》Kathrine Switzer to run Boston Marathon again, 50 years on 屆滿50年，凱薩琳．斯威策將再戰波士頓馬拉松
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 舒淇慶生蛋糕讓人少女情懷爆發 真實年紀驚呆網友
- 漫畫插畫家 進駐東區第四市場
- ＜品牌故事＞呼吸器專利戰役 小蝦米打贏大鯨魚
- 9月底全到期 TRF走入歷史
- 維納斯的呢喃（4／17～4／23）
- 攤租2千變百萬? 建國玉市駁炒作說
- 課審大會重新分派 新課綱明年上路恐跳票
- 您玩的夾娃娃機合法嗎？ 型號、地點差很大
- 浪費公帑！ 消防局災情勘查車竟變成送餐車
- 經費被收回 嘉市蓋風雨籃球場喊卡
- 怪男交保 警建議用「惡鄰條款」趕人
- 林宥嘉好大膽 當老婆面前向她討抱
- 自由廣場》生一胎領兩次 生育給付有漏洞
- 台港中青年領袖對談》「李明哲案 小英政府應給個交代」
- 中國「裸體貸款」！女大生竟拍「處女膜」抵押借錢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Statue honoring Japanese engineer Hatta vandalized
- 本週汽柴油漲0.4元
- 白百何認離婚2年道歉 中國網軍打臉假面夫妻
- 余祥銓討厭信義區 壞事全遭「攝」
- 自由廣場》照顧孩子 不只錢 還有時間的問題
- 臍帶血移植 年齡愈小效果愈好
- 書劍集》美國依然看緊中國
- 五月天助攻春嬌志明 彭浩翔自爆身分
- 左營第二公有市場將拆 文史團體不捨
- 不看好電動車 豐田研發氫燃料電池車
- 自由共和國》霍姆斯／美國柴油潛艦復興為台灣海軍帶來契機
- ＜品牌故事＞想要做醫療品牌 台灣只能打群架
- 單車挑戰花東縱谷 龜山國中生送愛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai preparing progress report
- 代購日家電 女詐32人
- 國光石化停建 中油啟動清算
- 增菘瑋天天「結帳」 防禦率0淡定
- 箭筍保鮮增值 花蓮筍農求助農改場
- 東南亞領隊導遊證照班 暨大開訓
- 國光停建 石化高值化轉捩點
- 中職》擺脫開季低潮 周思齊轟回手感
- 【愛讀書】 《充滿瓷器的時代》
- MLB》羅賓森出賽70週年 道奇立銅像紀念
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國安顧問︰美自信能搶先摧毀北韓核武
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分