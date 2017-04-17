北韓造彈 中國有幫忙
2017-04-17
〔國際新聞中心／綜合報導〕美國「國家利益」雜誌指出，北韓飛彈計畫發展迅速，其多年盟邦中國看似從中襄助一臂之力——儘管此舉有違聯合國制裁北韓的決議案。
北韓去年共進行二十幾次火箭與彈道飛彈試射，今年迄今也有七次，飛彈研製能力看似大幅躍升，但零件並非百分之百國貨。北韓去年發射衛星時使用的「銀河三號」火箭，被視為北韓發展洲際彈道飛彈的前身；儘管北韓在火箭上裝載炸藥，以免其他國家在火箭分離墜海後取得火箭零件，但南韓仍蒐集到足以重建北韓火箭的零件，並在分析後發現，這些零件並非完全在北韓當地製造，研判是來自中國企業。
北韓逾八成進口貨品來自中國，儘管中國政府否認該國企業對北韓出口違禁品，但有證據顯示，中國與北韓間這類違法貿易並不罕見，特別是在兩國邊境地區。例如，中國瀋陽機床公司就對北韓出口違禁品，雙方直到二○一五年底仍關係密切。據稱還有中國人充當掮客，將西方產品帶入北韓。
輸出零件 違聯國禁令
儘管西方國家在將這些產品賣給中國時，都附有不得轉售給北韓的但書，但中方往往視若無睹。中國政府是涉入這類轉售行為，還是純粹只是懶得處理，目前不得而知；更重要的是，專家表示，這些取道中國進入北韓的零件，讓孤立的金氏政權可進行只靠自己絕對做不到的武器研發。
不過，北京當局近來看似已逐漸加強對北韓管制，例如去年九月逮捕中國丹東鴻祥實業發展有限公司的十一名高層人士，包括該公司總裁兼創辦人、前遼寧人大代表馬曉紅，理由是鴻祥對北韓出口總值超過二十五萬美元、可用於製造化學武器的氧化鋁。
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