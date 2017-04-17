美副總統訪南韓 北韓試射飛彈
2017-04-17
〔編譯茅毅、林翠儀／綜合報導〕北韓甫於十五日舉行大閱兵，一口氣展示近六十枚飛彈，美國副總統彭斯翌日即訪問南韓，而就在彭斯抵達南韓前幾小時，北韓十六日清晨再次發射型號不明的飛彈，但以失敗收場。美國太平洋司令部發言人班哈姆（Dave Benham）表示，飛彈發射後幾乎只飛行四或五秒便爆炸。彭斯當晚直指平壤此舉為挑釁。但匿名白宮顧問透露，美方應該不會對此做出回應。
飛5秒就爆炸 失敗收場
北韓在十五日紀念金日成冥誕的「太陽節」高調閱兵，外界原本預期當天試射飛彈或進行核試爆的可能性很高，結果並無動靜，直到當地時間十六日清晨六點廿一分，才從北韓東岸的咸鏡南道新浦一處陸基設施發射一枚飛彈。南韓聯合參謀本部指出，還需進一步分析才能判別飛彈的確切型號及其他細節。
據研判，飛彈升空後不久便在距其發射場不遠處爆炸。軍事分析家指出，十六日發射的似乎是一枚大閱兵時現身的改良型洲際彈道飛彈。值此東北亞情勢因北韓核武野心而升高之際，這次失敗對金正恩政權來說，很可能被視為「當眾出糗」。但中國軍事專家羅富強認為，金正恩「充滿智慧和膽魄」，既表達不畏懼美國的態度，卻又將美軍動武的風險最小化。
川普已獲簡報 未做評論
美國國防部長馬提斯聲明，已就這次試射向美國總統川普進行簡報，但川普「未做出進一步評論」。
南韓慶南大學「遠東問題研究所」（ＩＦＥＳ）軍事專家金東燁（Kim Dong-yub）說，這次發射很可能旨在測試一款新型或改良型飛彈，因此北韓不久將進一步挑釁的可能性不小。
彭斯隨行匿名政策顧問向媒體強調，美方在北韓試射前後都充分掌握，據信試射的是一枚中程飛彈，是另一次試射失敗，「我們不必對此浪費任何心力，飛彈不過飛了四到五秒。」
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