法大選倒數 極左派竄起四雄混戰

2017-04-16

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十五日報導〕法國四月廿三日的總統大選首輪選戰進入最後一週倒數，戰局卻陷入前所未有的膠著。根據各家最新民調的總結，目前是極左派竄起、四雄大混戰的局面。極右派的瑪琳．勒班與中左派的馬克宏民調形同平手爭搶第一，但極左派的梅朗雄近來支持度急升，緊追右派費雍搶第三，但因還有三分之一的選民尚未做決定，遽增此次大選的不確定性。

三分之一選民未決定

根據英國每日電訊報綜合平均法國八大民調機構的上週最新民調顯示，勒班仍以二十三．五％領先馬克宏的二十三．一％，兩人支持率都微降但差距縮小。馬克宏還是賭盤最看好的總統人選。費雍穩住十九．四％，梅朗雄以十八．二％緊追，社會黨候選人阿蒙僅拿到八．三％。

原最被看好的費雍在妻小被爆領乾薪醜聞而遭立案調查卻食言不退選後，民調低迷不振，共產黨支持的極左派「法國不屈服黨」候選人梅朗雄一路追趕，在部分四月中的最新民調裡，梅朗雄甚至首度超越費雍搶進第三，其他民調也顯示他的支持率一路上揚。由於前四雄的差距不大，有民調甚至發現他們支持度差距不到三％，使梅朗雄竄起的後勢難以輕忽，這位對歐盟存有疑慮的新黑馬曾表示，「不能改變歐盟就退出」，還揚言如果歐盟不接受談判方案，就將訴諸公投來決定是否脫歐。

目前勒班跟梅朗雄都提出將效法英國的脫歐公投，這不僅挑戰歐盟團結，也將撼動德法聯手領導歐盟核心的傳統政局。為此除引發德國政界的憂慮外，法國左派總統歐蘭德也公開表示擔心梅朗雄的人氣上升，因而轉支持脫離「社會黨」自組「前進黨」的馬克宏，顯然是完全放棄自家候選人阿蒙。

雖然民調持續顯示，若馬克宏進入決選，將在五月七日的第二輪投票中獲勝。但若是梅朗雄進入二輪對上勒班，結果就很難預料，這不但將創下史無前例的極左對上極右選局，傳統的左右兩大政黨落敗也必將導致議會沒有多數黨之局，造成法國政壇全面的動蕩。