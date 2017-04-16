法大選倒數 極左派竄起四雄混戰
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十五日報導〕法國四月廿三日的總統大選首輪選戰進入最後一週倒數，戰局卻陷入前所未有的膠著。根據各家最新民調的總結，目前是極左派竄起、四雄大混戰的局面。極右派的瑪琳．勒班與中左派的馬克宏民調形同平手爭搶第一，但極左派的梅朗雄近來支持度急升，緊追右派費雍搶第三，但因還有三分之一的選民尚未做決定，遽增此次大選的不確定性。
三分之一選民未決定
根據英國每日電訊報綜合平均法國八大民調機構的上週最新民調顯示，勒班仍以二十三．五％領先馬克宏的二十三．一％，兩人支持率都微降但差距縮小。馬克宏還是賭盤最看好的總統人選。費雍穩住十九．四％，梅朗雄以十八．二％緊追，社會黨候選人阿蒙僅拿到八．三％。
原最被看好的費雍在妻小被爆領乾薪醜聞而遭立案調查卻食言不退選後，民調低迷不振，共產黨支持的極左派「法國不屈服黨」候選人梅朗雄一路追趕，在部分四月中的最新民調裡，梅朗雄甚至首度超越費雍搶進第三，其他民調也顯示他的支持率一路上揚。由於前四雄的差距不大，有民調甚至發現他們支持度差距不到三％，使梅朗雄竄起的後勢難以輕忽，這位對歐盟存有疑慮的新黑馬曾表示，「不能改變歐盟就退出」，還揚言如果歐盟不接受談判方案，就將訴諸公投來決定是否脫歐。
目前勒班跟梅朗雄都提出將效法英國的脫歐公投，這不僅挑戰歐盟團結，也將撼動德法聯手領導歐盟核心的傳統政局。為此除引發德國政界的憂慮外，法國左派總統歐蘭德也公開表示擔心梅朗雄的人氣上升，因而轉支持脫離「社會黨」自組「前進黨」的馬克宏，顯然是完全放棄自家候選人阿蒙。
雖然民調持續顯示，若馬克宏進入決選，將在五月七日的第二輪投票中獲勝。但若是梅朗雄進入二輪對上勒班，結果就很難預料，這不但將創下史無前例的極左對上極右選局，傳統的左右兩大政黨落敗也必將導致議會沒有多數黨之局，造成法國政壇全面的動蕩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 朝鮮半島若開戰 日媒：首爾會有100萬人喪生
- 炸彈之母轟炸IS 阿富汗民眾：感覺房子都在顫抖
- 維也納列車相撞 9人受傷
- 東京牆壁亂塗鴉 台灣大學生被捕
- 《中英對照讀新聞》Korea to spend W38.4tr in 2017 to tackle low birthrate, aged society 韓國2017年將投入38.4兆韓元因應低出生率、高齡社會
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 南美館長出爐 當代藝術界促公開過程
- LPGA樂天錦標賽》南韓張洙連 今搶第一冠
- 千年沉香媽祖聖像贈仁海宮 鄭文燦見證
- 福山：中國短期內無法走向民主
- 男買新刀切西瓜 半路暴怒先砍人染血
- 5月路考 駕訓班籲配套
- 文林閣路跑「起跑！」 沒鳴槍跑友不知要跑
- 關1年150萬！雄警電玩弊案爆黑幕 2線3要3線1扛罪
- 獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來
- 龍岡米干節不潑水 高僧灑水祈福
- 世大運第一金 王惠珍咬牙拚來的
- 〈小檔案〉美國外匯政策報告
- 自由廣場》從虎尾前瞻雲林
- 雄警電玩案 2線3驚爆要3線1扛罪
- 埔里媽祖文化節 無煙遶境表誠心
- 混血生聽攏無 師用英語教她史地國
- 爸爸是義警 男砸救護車不追究？
- 反洪派再出招 擬連署拔洪秀柱黨權
- 方念華下海 動手不動口
- 中信換領隊 恰恰經紀公司老闆接手
- 以為是感冒沒好 竟罹胰臟癌末期
- 驚悚瞬間！嘉義毒蟲暴衝車禍 1死3傷影片曝光
- 家長壓力大…生育篇／育兒開銷超大 不敢生第二胎
- 保時捷複刻套件 產學合作開發
- 背包裝零食餵牛棚 王鏡銘反差萌
- 反空污大聯盟 促台電大林廠禁燒生煤
- 司改會議》由NCC認定「不法」情事 低空通過
- SUPER師遴選 評審：課堂實際觀察
- 竹市西大路恐怖地下道 民喊快修
- 自由廣場》人權不准入境中國
- 不怕薪水減半 護理師轉戰長照站
- 《觀察筆記》看世大運
- 假競技真聚賭 麻將協會藏賭場
- 《健康充電站》糖尿病保健講座
- 美景藏險 詩人籲少種落羽松
- 自由廣場》原住民專任族語教師
- 終結歐巴馬慣例 白宮拒公開訪客名單
- 烏日老榕招陰？ 樹下1日3事故
標題：法大選倒數 極左派竄起四雄混戰
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email