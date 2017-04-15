土衛二發現氫 可孕育生命
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國航太總署（NASA）十三日指出，冰封的土星衛星「土衛二」（Enceladus）似乎擁有孕育生命的必要條件。科學家從「土衛二」的海底熱泉噴出物中檢測出氫分子，而類似熱岩與海水的交會或許是逾四十億年前，地球孕育出微生物的搖籃，該發現讓「土衛二」成為除地球外，科學家發現有維生能量來源直接證據的唯一星球。
NASA的無人太空船卡西尼（Cassini）做出上述發現。專門探索土星及其已知六十二顆衛星的卡西尼將於今年九月結束它十三年的太空任務。二○一五年十月卡西尼通過「土衛二」的南極上空四十九公里處時，進行熱泉噴發物的採樣。二○○五年，卡西尼發現「土衛二」的噴泉可噴發達數百公里高的蒸氣雲柱，而當中部分物質落入「土衛二」地表，做為新的冰層，其他的則融入土星環中。之後，科學家測量「土衛二」略顯搖擺不定的軌道，判定在其表面的冰殼之下含有廣大海洋，而海洋應是噴泉的來源。
科學家發現，「土衛二」的噴發物中，九十八％是水，一％是氫，其他還包括氨、二氧化碳與甲烷。「土衛二」的直徑僅五百公里，由於其重力太小，難以留住氫分子太久。至於氫從何而來？科學家認為，「土衛二」的岩核與海洋間的水熱反應是產生如此大量的氫最可能的解釋。這篇發表在「科學」期刊的研究指出，每個水分子是由兩個氫、一個氧原子組成，地球物理模型顯示，當熱水流經岩石，岩中的礦物質將攫取氧原子，並釋出氫。
海面下的氫在所謂「甲烷生成」的過程中可與二氧化碳分子結合，製造出甲烷副產品，如果「土衛二」海中有微生物存在，它們可以此做為維生的能量來源。該研究主要撰文者魏特說，儘管卡西尼沒有真的發現生命跡象，「但我們發現有維生的食物來源，這就像是微生物的糖果店。」
NASA艾姆斯研究中心的行星科學家馬凱表示，大量的氫從「土衛二」海洋升起並抵達太空，可能意謂沒有微生物消耗氫，也就是沒有生命存在該星球。NASA天體生物學計畫主管佛伊泰克說，即使存在生物，可能也不是非常活躍。
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