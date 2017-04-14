杜特蒂遭中警告後 不去南海登島插旗了

2017-04-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂六日矢言登上南海中業島插菲國國旗，還要菲軍在當地大興土木保疆衛土。但被同樣聲索該島主權的中國私下警告後，為展現兩國情誼的重要性，他十二日公開宣布上述計畫取消。

稱因「重視雙邊友誼」

杜特蒂一週中東行十日啟程，正在當地為菲國貿易投資與百萬出走勞工福利打拚的他，十二日晚間在沙烏地阿拉伯首都利雅德對近兩千名菲律賓人演說提到：「因為我們和中國的交情，以及因為我們重視這段友誼，我將不會去那邊升上菲律賓國旗。」

杜特蒂表示，中國告訴他，如果聲索南海主權的各國領袖都去爭議島嶼插旗，「那樣可能會有麻煩」。他善意解讀中國的要求，「他們說『別去那邊』的同時，只是在說『請別去那裡』。我會修正自己，因為我們重視我們和中國的友誼。」所以，「我將不會去任何一島。或許會派我兒子去，只是為了顯示，我們的主張對所有世代菲律賓人擺明都好。」

中業島是南沙群島第二大天然島，除了中、菲兩國外，台灣、越南也是主權聲索國，但當地目前由菲律賓實質管理，也是菲國在南海實際佔領的最大島。

去年才讓中、菲關係回溫的杜特蒂，六日對記者談南海問題神來一筆：「我已命令軍隊全部佔領—這麼些島嶼，我想有九或十個—大興土木，以及豎起菲律賓國旗」，「而在即將到來的我國獨立日（六月十二日），我或許，我可能會去中業島升旗。就算空無一物，讓我們就此定居。」

這番說法困惑世人，也讓中國倍感訝異。菲國官員因此趕緊打圓場，指杜特蒂只是期許菲國在這些島嶼上的設備升級，希望凸顯菲國佔領已久的事實。

怪歐巴馬「制止中國不力」

事實上，杜特蒂十日就說，菲國將加強對自家南海島嶼的控制，但強調不會軍事化，聲稱一切只是為了地緣政治的平衡考量。不過，他竟把南海目前緊張情勢怪到美國頭上，稱一切都是一月剛卸任的歐巴馬政府近年制止中國不力，才讓中國在南海填海造陸、軍事化等事發生在菲國經濟海域內。

但是，中國近年在南沙群島大規模化礁為島，兩年前觸及菲國專屬經濟區內的美濟礁時，歐巴馬其實曾籲中國勿「倚強凌弱」；當時的菲國總統艾奎諾三世也向全球發出警告，擔憂中國引爆軍事衝突。

反觀杜特蒂，去年十月才上任不到四個月，就宣布中、菲「傳統友好全面恢復」，同時切割美、菲長期結盟的經濟、軍事關係。外界因此質疑杜特蒂未為菲國主權奮戰，但他自稱只是擱置領土爭議，十二日在利雅德更拿中國就此解除菲律賓重要農產品香蕉、鳳梨進口禁令一事出來說嘴，強調菲國投資、貿易需要中國一臂之力。