對中笑臉 川普稱與習麻吉
〔駐美特派員曹郁芬、編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十二日接受華爾街日報專訪，表示不會將中國列為匯率操縱國，還說他向中國國家主席習近平提出以更有利於中國的貿易條件，交換北京協助處理北韓問題；川普盛讚他和習相處融洽，「非常合得來」。美國媒體分析，川普的談話象徵他與習的關係大轉變，從緊張變友好。
川普在華爾街日報的訪問，談北韓、中國、俄羅斯和敘利亞等問題。在北韓問題上，他以美中貿易當籌碼，換取中國向平壤施壓。他說日前在佛州峰會上他向習近平說，他的政府不會接受美國對中國貿易繼續維持龐大逆差，「但是你想要做筆很棒的交易嗎？解決北韓的問題，那就值得有貿易逆差，值得有一份條件不會像我通常能談成的那麼好的貿易協議。」
他還自爆和習很「麻吉」，「我們有非常好的關係」，「在一起很合得來，彼此喜歡，我非常喜歡他」。川普形容所謂他和俄羅斯總統普廷之間的關係是「不存在」，但是他在佛州峰會後，與習近平有了融洽的關係。他說，兩人第一次會談就很投緣，他告訴習近平，他相信北京能輕鬆處理北韓威脅，習則向他解釋中國與北韓之間數千年的歷史，不是人們所想的那麼簡單；川普說，「聽了十分鐘後，我了解這並不容易。」
川普並透露，他原打算在公開會談上與習談十至十五分鐘，結果談了三小時；第二天兩人另一場一對一會談原訂進行十分鐘，結果又談了兩小時，「我們非常合得來」。
與習吃蛋糕時 告知飛彈襲敘
川普並在和習吃甜點時告訴習，美國向敘利亞發射了五十九枚飛彈。川普說︰「我們正吃著這輩子吃過最精緻的巧克力蛋糕，習主席也非常喜歡。」
川、習兩人又於十二日以熱線討論北韓問題。被問到能不能想像經過選戰期間重批中國，兩人今能有這樣關係，川普說，「不能」，他說，「他（習）太聰明了。這一點對他有利，我喜歡稱之為彈性。」
美媒︰川普隨時會變臉
華爾街日報指出，川普近來對中國的態度上一百八十度大轉變，因素有三：一、美國小型企業與消費者信心創多年新高，薪水增加讓消費者比較能正面看待中國；二、北韓核武威脅難以忽視，川普需要北京當局牽制平壤金氏政權；三、中國國內經濟已較數月前穩定，給予中國國家主席習近平在貿易上較多妥協空間。但北韓問題不可能消失，美中經濟動能也不夠穩健，未來若美國經濟成長欠佳，川普可能隨時又會變臉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- 「我就是策士」 川普冷對巴農
- 川普政府研議更強硬制裁 中國若願斷油 金正恩３個月垮台
- 殺金正男越女 穿防彈背心出庭
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 大佛你玩潮？ 這款賞櫻系列照笑壞網友…
- 繽紛輕薄 Swatch服貼錶現佳
- 偏鄉女孩「畫」新娘妝 美國比賽奪冠
- 怡利電侵權 判賠為升1.6億
- 情歌台灣 16日公演
- 自由廣場》柯Ｐ別忘了社子島
- 中國經濟成長趨緩 世銀估明年剩6.3%
- 梧棲大排轉角護欄低 騎士易摔落圳溝
- 李明哲事件 美國務院已知但「不評論」
- 復活節長周末前 歐股同步收黑
- 42次之後 魏少挑戰另一奇蹟
- 拿到身分證 西班牙神父賴甘霖變正港台灣人
- 國中拳擊手演微電影 獲金穗獎影帝
- 神秘頭文字D／山區盲飆150KM 冠軍賽車手被點名
- 採收茉莉花苞 花壇老農嘆找嘸工
- 「年輕人很會花錢」掀波 徐重仁道歉︰我真的失言了
- 茲卡疫情再現！
- 台積電Q2營收估衰退 下半年強彈
- 打擊降溫 中職投手大進化
- 一例一休爭議 政院︰無修法打算
- 地景揭幕 桐花祭啟動
- 陳昇偷變身台版貓王 唐綺陽獻螢幕初吻
- 工業鍋爐、燃煤發電、燒稻草… 固定污染源將嚴管
- 小檔案：噶瑪蘭大橋
- 139號縣道多彎道 練家子愛試車
- 吳慷仁轉性話超多 邵雨薇解密原因是...
- 苦楝花開 嘉縣3綠隧比浪漫
- 《小包有戲》4
- 救援保育海龜 漁民：目睹龜眼淚謝
- 借舊鼓打到第一名 偏鄉國小「鼓」舞人心
- 「媽媽，晚餐吃什麼」 府城風情入鏡
- 道路邊坡變垃圾坑 卓溪清理頭大
- 廢溶劑灌水增重 業者圖詐補助
- 市圖新建總館 將成「生命樹」綠建築
- 自由廣場》大學容不下藝廊？
- 【人生護理站】 少女小薇
- 板橋大遠百 郵輪看秀禮遇媽咪
- 自由廣場》Ｍ型世代差異
- 4/13 威力彩頭獎連17摃
標題：對中笑臉 川普稱與習麻吉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email