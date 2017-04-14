對中笑臉 川普稱與習麻吉

2017-04-14

〔駐美特派員曹郁芬、編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十二日接受華爾街日報專訪，表示不會將中國列為匯率操縱國，還說他向中國國家主席習近平提出以更有利於中國的貿易條件，交換北京協助處理北韓問題；川普盛讚他和習相處融洽，「非常合得來」。美國媒體分析，川普的談話象徵他與習的關係大轉變，從緊張變友好。

川普在華爾街日報的訪問，談北韓、中國、俄羅斯和敘利亞等問題。在北韓問題上，他以美中貿易當籌碼，換取中國向平壤施壓。他說日前在佛州峰會上他向習近平說，他的政府不會接受美國對中國貿易繼續維持龐大逆差，「但是你想要做筆很棒的交易嗎？解決北韓的問題，那就值得有貿易逆差，值得有一份條件不會像我通常能談成的那麼好的貿易協議。」

他還自爆和習很「麻吉」，「我們有非常好的關係」，「在一起很合得來，彼此喜歡，我非常喜歡他」。川普形容所謂他和俄羅斯總統普廷之間的關係是「不存在」，但是他在佛州峰會後，與習近平有了融洽的關係。他說，兩人第一次會談就很投緣，他告訴習近平，他相信北京能輕鬆處理北韓威脅，習則向他解釋中國與北韓之間數千年的歷史，不是人們所想的那麼簡單；川普說，「聽了十分鐘後，我了解這並不容易。」

川普並透露，他原打算在公開會談上與習談十至十五分鐘，結果談了三小時；第二天兩人另一場一對一會談原訂進行十分鐘，結果又談了兩小時，「我們非常合得來」。

與習吃蛋糕時 告知飛彈襲敘

川普並在和習吃甜點時告訴習，美國向敘利亞發射了五十九枚飛彈。川普說︰「我們正吃著這輩子吃過最精緻的巧克力蛋糕，習主席也非常喜歡。」

川、習兩人又於十二日以熱線討論北韓問題。被問到能不能想像經過選戰期間重批中國，兩人今能有這樣關係，川普說，「不能」，他說，「他（習）太聰明了。這一點對他有利，我喜歡稱之為彈性。」

美媒︰川普隨時會變臉

華爾街日報指出，川普近來對中國的態度上一百八十度大轉變，因素有三：一、美國小型企業與消費者信心創多年新高，薪水增加讓消費者比較能正面看待中國；二、北韓核武威脅難以忽視，川普需要北京當局牽制平壤金氏政權；三、中國國內經濟已較數月前穩定，給予中國國家主席習近平在貿易上較多妥協空間。但北韓問題不可能消失，美中經濟動能也不夠穩健，未來若美國經濟成長欠佳，川普可能隨時又會變臉。