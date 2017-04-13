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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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誣川普妻曾伴遊 英媒道歉賠9千萬

2017-04-13

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國「每日郵報」（Daily Mail）去年報導，美國第一夫人梅蘭妮亞婚前擔任模特兒時，提供「模特兒以外的服務」，影射她兼任伴遊女郎，遭梅蘭妮亞一狀告上法院，指控該報導使她在潛在業務上損失數百萬美元，要求該報賠償一‧五億美元（約四十六億台幣）。每日郵報十二日同意為此賠償並致歉，賠償金額不明。美國有線電視新聞網（CNN）則引述消息人士說法，賠償金約兩百九十萬美元（約八千九百萬台幣），涵蓋法律費用和損失。

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  • （路透檔案照）

    （路透檔案照）

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2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
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