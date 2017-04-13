希特勒沒用化武就不可惡？ 白宮發言人又失言

2017-04-13

稱希特勒「沒用化學武器」殺自己國民

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國白宮發言人史派瑟十一日在談到敘利亞總統阿塞德使用化武殺害平民時，竟搬出二戰納粹德國首腦希特勒，稱「就算卑鄙如希特勒，都還沒墮落到用化學武器」殺害自己國民，言下之意彷彿當年納粹德國對六百萬猶太人進行種族滅絕一事不夠罪惡，立刻引起軒然大波，各界譴責連連，讓話鋒一向尖銳的史派瑟隨後不得不公開道歉。

當時聽到史派瑟言論的白宮記者團不敢置信，馬上藉提問給他一個機會澄清。史派瑟隨即說，他指的是希特勒當時沒像阿塞德出動沙林毒氣，「用在自家人民身上」；事實上，當時納粹德國集中營毒氣室對猶太人進行大屠殺，使用的是一氧化碳。不過，在場記者聽不下去，大聲問「猶太人大屠殺呢？」史派瑟再也無法自圓其說，只好用另類方法低頭：「我想很清楚地……我懂重點，謝謝，謝謝，我很感激。」

不過，好辯的他繼續補充，希特勒「把他們帶到屠殺集中地，我知道。但我是說，阿塞德動武的方式」。史派瑟強調，他想說的是阿塞德把炸彈丟到無辜的城鎮百姓當中，「我感謝這番澄清，那不是原意」。

史派瑟的失言立刻受到各界撻伐，國會民主黨眾院領袖裴洛西要求他辭職。以納粹大屠殺受害者之名推動人權的紐約非營利組織「安妮．法蘭克互相尊重中心」執行董事高斯登也抨擊，上述說法是歷任白宮發言人對當年受害者的「最惡意羞辱」，稱史派瑟「不夠正直，不配」當公僕。

眼見風暴擴大，史派瑟發表書面聲明，指他絕無意減輕納粹大屠殺的罪惡，任何對平民的攻擊都是應受譴責且無可饒恕的。美國國防部長馬提斯稍後為史派瑟緩頰，指他想說的應該是，「即使在二次世界大戰，化學武器也不能用在戰場上」。

史派瑟直到當晚接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時才公開認錯，並為自己「不恰當且反應遲鈍」的言行道歉；但他鄭重強調，相關說法僅代表個人，一切也與總統川普無關，「很明顯地，是我的錯。」

史派瑟過去發言常引起爭議。一月他剛上任，就堅稱參加川普就職典禮民眾人數史上最高，為此還跟媒體槓上。之後他指控英國情報機構協助歐巴馬政府監聽川普，釀成國際事件，英國政府公開駁斥這種指控「荒謬至極」。