川普當家後 普廷：美俄關係惡化
見提勒森前 先嗆川普
〔編譯張沛元／綜合報導〕在敘利亞問題導致美國和俄羅斯關係緊張之際，俄羅斯總統普廷十二日在克里姆林宮接見來訪的美國國務卿提勒森，但在此之前他和美國總統川普隔空互嗆，普廷直言美俄關係在今年一月上任的川普主政下已經惡化，川普則反嗆普廷力挺的敘利亞總統阿塞德為人邪惡，但強調美國無意介入敘利亞。
俄：不容美再襲擊敘利亞
稍早，俄國外交部長拉夫羅夫和提勒森會談時，嚴厲警告不容美國再度襲擊敘利亞。
普廷在俄國電視台十二日播出的訪問中表示，美俄工作層級上的信任度，特別是軍事方面未見改善，甚至可能變糟。他重申對阿塞德的支持，並聲稱化武攻擊平民事件是阿塞德的敵人自導自演。
川普警告俄：勿挺阿塞德
川普則是在「福斯財經新聞」十二日播出的訪問中，警告普廷不要再支持阿塞德，「普廷支持的那個人（阿塞德）是個邪惡之人」、「我認為這對俄羅斯很不好。我認為這對人類很不好」。他甚至以「畜生」形容阿塞德。但川普也強調，「我們是否會再介入敘利亞呢？不會。」
白宮發言人史派瑟十二日則說，若阿塞德持續以化武攻擊平民，美國不排除再次對敘利亞採取軍事行動。
提勒森在和拉夫羅夫的會談中表示，將進一步釐清美俄的共同目標、共同利益及明顯歧見，希望「非常公開、坦率與誠實地」交換意見。拉夫羅夫則說，莫斯科對川普政府的「非常模稜兩可」與「矛盾」的訊息有許多疑問，希望能藉提勒森此行了解華府的真正意圖，並警告說，莫斯科當局認為阻止美國對敘利亞進行更多的「非法」空襲至為重要。
提勒森與俄羅斯及普廷關係密切，還曾獲普廷頒贈友誼勳章；他之所以能獲川普欽點出任國務卿，公認意在改善於歐巴馬執政時期日趨惡化的美俄關係，但敘利亞伊德利卜省四日發生的化武攻擊，顯然讓兩大強權在提勒森首度以國務卿身分造訪俄羅斯之前再度對立。
美俄在敘利亞問題上的最大歧見，莫過於無法就阿塞德的命運取得共識，美國主張阿塞德必須下台，俄方卻力挺阿塞德；美國認為是阿塞德部隊所為，甚至懷疑是與俄軍串謀，但俄羅斯強烈否認阿塞德政權犯案，甚至反控美國六日的報復空襲違反國際法。
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