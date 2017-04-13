膠囊救生艇 可躲天災戰亂
2017-04-13
〔編譯林翠儀／綜合報導〕朝鮮半島情勢升溫，日本擔心美方一旦對北韓動武將成為被報復的對象，日本一家板金加工廠打造的「膠囊救生艇」，再度受到媒體的重視，這種球狀的救生艇耐撞耐熱又具有浮力，適用於地震、海嘯、火山爆發等大型災害。
總公司位於山梨的「藤精機」是一家有四十多年歷史的精密板金加工廠，社長新藤淳在二○一五年受到美國一家飛機製造公司的鼓勵著手開發「膠囊救生艇」。救生艇有球狀的膠囊外殼，使用重量極輕的鋁合金素質，這種素質也使用在飛機的機體，厚達五公分的鋁合金板不但耐撞擊，而且球狀造型也較具浮力。
膠囊救生艇的內部裝有鋁製骨架，還貼有陶瓷製的熱絕緣素材，可以抵抗高溫，外殼刻意塗成顯眼的大紅色，救生艇也搭載了全球衛星定位系統（ＧＰＳ）。膠囊救生艇的換氣孔可以完全密閉，遇到海嘯時，球內氧氣足夠兩人維持四十到五十分鐘的呼吸，室內也設有防災用品的貯藏空間。
新藤在去年秋天，已開發出兩人座的膠囊救生艇，直徑為一．二公尺，目前正在開發十人座、直徑二．四公尺的救生艇，預定明年之前完成，預定售價一台不超過五百萬圓（約合台幣一百四十萬元）。新藤還打算增加十人座救生艇的功能，包括擴充機能成為音樂室、工作室或會議室，平時做為大人的「秘密基地」，災難來時變成救生艇。
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