美智庫︰中國無法矇騙川普

2017-04-13

〔駐日特派員張茂森／東京十二日報導〕美國智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）顧問魯瓦克（Edward Nicolae Luttwak）接受日本「讀賣新聞」專訪時指出，美國總統川普和中國國家主席習近平對北韓相關問題，川普政府在日前的「川習會」中「什麼都沒有得到」；至於美中貿易問題，中國雖有一百天的緩衝期，但「只在口頭上做空虛承諾的時代已經結束了」，今後的美中關係「端看習近平的動向如何」。

對於今後川普是否將推動由美中兩國所謂的「G2」來主導世界秩序？魯瓦克指出，「這是幻想」，理由是過去歐巴馬政府都無法實現，對川普政府來說，「G2只是一個笑話」。他強調，川普的對中政策非常明確，也有他的戰略，中國崛起對美國來說，比俄羅斯還有威脅性。

有關北韓核武，魯瓦克指出，全世界都在認真思考這個問題，只有中國若無其事，川普不會對北韓讓步。若中國繼續打迷糊仗，川普「不會把中國當一回事」，包括外交和軍事等。魯瓦克強調，川普和歐巴馬不一樣，「中國蒙騙川普是無法過關的」。

日本「朝日新聞」今天也在題為「若北韓進行核試驗，美國會對北韓動手嗎？」的報導中，專訪前海上自衛隊自衛艦隊司令官香田洋二。他指出，美國「卡爾文森號」航空母艦打擊群已往朝鮮半島海域移動，最遲七到十天就會抵達現場，美國對北韓釋放的訊息是：「絕不允許北韓再有核試和發射彈道飛彈」。美國的大前提是「防止首爾遭受攻擊」，為排除北韓的大規模毀滅性武器（ＷＭＤ），「美國對北韓採取軍事行動的可能性相當高」。

朝日新聞同時報導，卡爾文森號將和日本海上自衛隊共同訓練，「防衛省已和美軍展開協調」，以凸顯日美兩國面對北韓的行動一致。對此，海自幕僚長村川豐在記者會上表示，在廣泛的意義上，和美國海軍舉行共同訓練是可能的，但他拒絕對是否與卡爾文森號舉行共同訓練發表評論。