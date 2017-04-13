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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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美若攻北韓 日恐遭報復

2017-04-13

〔駐日特派員張茂森／東京十二日報導〕日本「讀賣新聞」十二日報導，日本政府研判，一旦美國對北韓發動攻擊，日本將可能成為北韓報復對象，因此要求美國在展開行動前先與日方協調。美國對此表示同意。

讀賣新聞今天的晚刊報導，美國總統川普不排除對北韓發動先制攻擊，一旦美國攻擊北韓，日本將可能成為北韓報復攻擊目標；而美國一旦開火，駐日美軍基地將成為後援補給據點，美國也需要日本協助。據「日本政府高層官員」引述，「日本已對美國提出要求，在對北韓採取軍事行動前，和日本進行協調，此項要求已獲得美方理解」。

這項日美協議將由雙方的國家安全會議（ＮＳＣ）與外務省、防衛省等部長級或次長級進行，最後由兩國高層直接協議。報導還說，一旦美國動武，北韓可能以飛彈攻擊日本，在朝鮮半島有事時如何保護日僑的問題，已成為日本政府的最新課題。

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2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
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