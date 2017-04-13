| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

配合聯國制裁 台灣已禁北韓煤礦進口

2017-04-13

〔記者呂伊萱、黃佩君／台北報導〕北韓頻頻試射飛彈，東北亞情勢升溫，我國外交部次長李澄然昨在立法院受訪時表示，台灣作為國際社會負責任成員，希望區域維持穩定，也配合聯合國安理會決議，實施對北韓的制裁措施，例如不從北韓進口煤礦等。

經濟部貿易局表示，台灣自二○○六年起就配合安理會決議，暫停自北韓輸出入產品措施，本次則是配合安理會去年十一月決議，於三月九日預告包含煤礦、鐵礦石、黃金、稀土礦等卅五項產品暫停自北韓進口。其實，北韓煤礦自去年三月起就未再進口。

除配合安理會決議外，我國貿易法也規定有戰略性高科技貨品輸出管制清單，納入國際性反精密武器擴散至特定國家的「瓦聖那協議清單」及「防止擴散清單」內之輸出貨品，管制對北韓及伊朗兩國出口貨品。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：配合聯國制裁 台灣已禁北韓煤礦進口


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.