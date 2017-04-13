配合聯國制裁 台灣已禁北韓煤礦進口

2017-04-13

〔記者呂伊萱、黃佩君／台北報導〕北韓頻頻試射飛彈，東北亞情勢升溫，我國外交部次長李澄然昨在立法院受訪時表示，台灣作為國際社會負責任成員，希望區域維持穩定，也配合聯合國安理會決議，實施對北韓的制裁措施，例如不從北韓進口煤礦等。

經濟部貿易局表示，台灣自二○○六年起就配合安理會決議，暫停自北韓輸出入產品措施，本次則是配合安理會去年十一月決議，於三月九日預告包含煤礦、鐵礦石、黃金、稀土礦等卅五項產品暫停自北韓進口。其實，北韓煤礦自去年三月起就未再進口。

除配合安理會決議外，我國貿易法也規定有戰略性高科技貨品輸出管制清單，納入國際性反精密武器擴散至特定國家的「瓦聖那協議清單」及「防止擴散清單」內之輸出貨品，管制對北韓及伊朗兩國出口貨品。