朝鮮危機 川習通電促和平解決
〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國派出航空母艦打擊群部署朝鮮半島海域之際，美國總統川普十二日與中國國家主席習近平通電話，敦促和平解決因北韓核計畫而引起的朝鮮半島緊張情勢。川普在這通電話前才發文指北韓「在找麻煩」，中國若不幫忙，美國會自己解決。
中國外交部指出，習近平與川普在電話中談到北韓與敘利亞問題，強調中國「堅持維護（朝鮮）半島和平穩定，主張透過和平方式解決問題」；川普說兩國元首保持密切聯繫十分重要，他同意美中應共同努力拓展廣泛領域務實合作。白宮尚無針對相關聲明。
川普先恫嚇 又打安定牌
川普與習近平在佛州峰會後不到一週再通電話，令外界意外。新加坡國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）高級研究員尼爾（Alexander Neill）認為，這是在北韓問題上，美中關係的「新階段」，「我想此刻美中之間的共同利益重於（北韓恫嚇）」，「中國或許準備要做某種利益交換…他們想要約束（北韓領導人）金正恩」。
中國外交部發言人陸慷十二日說，這通電話是習近平應約致電川普，不代表中國立場有任何改變。川普十二日則推文說，他與習近平就北韓威脅一事有著「非常好」的電話對談。
川普十一日稍早推文警告，「北韓在找麻煩。如果中國決定幫忙，那會很好；若不幫忙，我們將自己解決這個問題」；「我向中國國家主席說明了，若他們解決北韓問題，將有更有利於他們的與美貿易協議。」
川普表明北韓問題與美中貿易掛勾，遭聯邦參議院民主黨領袖舒默批評，舒默呼籲政府以強硬立場處理中國不當貿易行為。
川普同日接受福斯財經頻道訪問，警告金正恩「在做錯事」，意指威脅日增的北韓核武計畫；還說「我們正派出一支無敵艦隊，非常強大」，「我們有潛艦，非常強大，比航空母艦還強大得多。」
外界揣測，北韓有可能在十五日太陽節，也就是國父金日成一○五歲冥誕再射飛彈或者核試。根據南韓「中央日報」十一日報導，北韓大舉邀請美歐等地媒體記者訪問平壤，情報界人士認為北韓可能會在十五日舉行閱兵，並在閱兵式上展示新型彈道飛彈等武器裝備。
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標題：朝鮮危機 川習通電促和平解決
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