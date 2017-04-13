川習會前 美日討論對北韓動武

2017-04-13

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本共同社報導，美方在四月初「川習會」前，曾在美日政府高層協商的場合向日本表示，將視中國的應對狀況，有可能對北韓採取軍事攻擊。讀賣新聞也報導，日本要求美方對北韓發動攻擊前應與日本進行事前協議，美方已答應這項要求。

日媒︰美攻擊前 會先與日協議

共同社報導引述多名日美外交消息人士的說法指出，美國國務院高官在四月初的一場日美協商中指出，解決北韓問題「要不中國對北韓加強施壓，要不美國採取攻擊，只有二選一的選項。」報導指出，美國總統川普在隨後舉行的川習會上，很可能已向中國國家主席習近平表明這項方針。至於美方在事前知會日本，則是為了透過美日的合作促使中國採取具體行動。

日方當時也向美方表示擔憂，認為一旦美方進行攻擊，日韓可能成為被報復的共同目標。十二日又有日本政府關係人士透露，日本擔心成為報復對象，要求美方採取攻擊前應與日方事前協議，由於屆時美軍駐日基地必然成為出擊及後方補給的重要據點，美方需要日本的協助，所以同意日方要求。

日美將再次於東海軍演

另外，日媒十二日也報導，配合美國海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群再度北上，日本海上自衛隊預定和美軍再次於東海海域進行聯合演習，這將是海自繼三月初及下旬參加美韓聯合軍演後，在短短一個多月內第三度與美軍聯合演習，主要是為了強調日美團結以牽制北韓的挑釁。多名政府相關人士透露，海自打算當卡爾文森號進入東海海域後，派出數艘護衛艦一起巡航，透過訓練確認雙方在各種戰術上的合作情形。

另一方面，日本外務省十一日晚間發表最新海外安全焦點情報，呼籲將前往南韓的日本民眾或在當地居住的日僑要隨時留意朝鮮半島的情勢，要求民眾訪韓前先至外務省登記，預定滯留超過三個月以上的民眾要向當地使館提出居留申請。外務省上月在南韓反朴示威熱潮期，也發布過相同的焦點情報，這次以北韓可能核試或發射飛彈為理由，實屬罕見。

內閣官房長官菅義偉在十二日的例行記者會中表示，日本將和美韓緊密合作，包括必要時的撤僑工作，政府已有萬全的準備。報導指出，目前滯留南韓的日僑約近六萬名。