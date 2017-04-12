美莽漢持槍闖小學 當學童面殺妻

2017-04-12

2學童遭流彈波及 1死

〔編譯茅毅／綜合報導〕五十三歲男子安德森（Cedric Anderson）十日闖入加州聖伯納迪諾市「北方公園（North Park）小學」教室，不發一語就朝分居妻子史密斯（Karen Elaine Smith）開槍，流彈波及兩名學生，造成一名八歲男童身亡，另有一名九歲小學生受重傷，所幸送醫後情況穩定。安德森行凶後飲彈自戕。

不過十五個月前的二○一五年十二月，當地才驚傳釀十四死的校園槍擊慘案，十日的案件也令這個還在療傷止痛的城市再次瀰漫著驚恐。當地警局的小隊長麥登十日表示，「悲劇又降臨在我們城市」。

警方指出，安德森與史密斯同齡，兩人甫於幾個月前結婚，史密斯在該校擔任特教老師。這起突發事件也令該校數以百計的學生家長心急如焚，等候幾個小時才確定自家的寶貝兒女是否安然無恙。

學校人員其實認識已與史密斯分居約一個月的安德森，但安德森進入學校謊稱必須拿東西給史密斯，即擅闖教室鎖定妻子開槍。當局表示，在與史密斯結婚前，安德森還有過一段短暫婚姻，他並有槍砲、家暴及毒品前科。

事發時躲在教室桌子下的九歲女童培瑞茲描述，「一個男的就拿把槍走進來……亂射一通，我朋友與老師中槍了」。培瑞茲與聽到消息後趕到學校的媽媽相擁而泣，兩人忍不住顫抖。

同地曾發生14死校園槍擊

當槍擊案一發生，校園警鈴大作，學校教師反應鎮定，幾分鐘之內立即疏散學生。事發後，北方公園小學其餘六百名學生乘坐巴士，前往幾英里外的加州州立大學聖伯納迪諾分校安全處，而在上車前，許多學生在警方護送下手牽著手離開校園，焦急的父母須等候幾小時才能與孩子在附近一所高中團聚。

支持美國槍枝管制的團體「每個城鎮支持槍枝安全」統計，自二○一二年康乃狄克州新鎮校園槍擊案造成廿六人喪生以來，全美每年平均發生五十二起校園槍擊事件，今年則已發生十二起。