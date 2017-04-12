敘化武攻擊 美認定俄早知

2017-04-12

〔編譯管淑平／綜合報導〕要求匿名的美國高層官員十日指出，美國初步認定，在敘利亞總統阿塞德四日對汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）發動化學武器攻擊前，俄羅斯事先知情，並在攻擊後空襲收治受害者的醫院，試圖加以掩蓋。但該名官員也強調，尚無證據顯示莫斯科參與這場攻擊行動。

該名官員說，在這起化武攻擊事件後，一架俄羅斯操控的無人機，在大批受害者湧入的一家醫院上空盤旋；該具無人機離開後數小時，隨即有一架俄製戰鬥機轟炸該家醫院。美國官員相信，該具無人偵察機出現在醫院上空並非巧合，俄國肯定早已知道將有受害者赴醫院求治，此舉是意圖掩蓋該次攻擊中使用化武。

該名要求匿名的官員並未說明該具無人機出現的具體時間，以及五角大廈如此判定所根據的軍事和情報細節。另一名美國官員提醒，美國尚未做出認為俄羅斯事先知道敘國將動用化武的最終結論。

即便以目前低盪的美俄關係標準來說，指控俄羅斯對敘國化武攻擊事先知情也是非同小可。儘管莫斯科一直堅定支持阿塞德，雙方共同協調軍事行動，但華府此前從未指控莫斯科是化武攻擊平民的共犯；美俄甚至在二○一三年共同促成敘利亞交出並銷毀超過一千三百噸化學武器。

美方此前聲稱，俄羅斯在執行化武攻擊的軍機起飛點沙伊拉特（Shayrat）基地與敘國軍方例行合作，該基地也存放著化武，這些元素更使美方認為俄羅斯知情。不過，由於敘國也有俄製戰鬥機，還不知道轟炸該家醫院的戰機屬於敘國還是俄國。

川普政府轟炸沙伊拉特基地，引起俄羅斯不滿，嚴詞警告「離開戰只差一步」；如今美方官員有關俄國事先知情化武攻擊的說法，只會令兩國關係更緊繃。俄羅斯總統普廷也因此刻意冷落即將到訪的美國國務卿提勒森，改派外交部長拉夫羅夫代表他與提勒森會面。