制裁俄或敘 Ｇ７沒有共識
〔編譯茅毅／綜合報導〕為期兩天的年度「七大工業國集團」（G7）外交部長會議十一日閉幕，除譴責敘利亞阿塞德政府上週發動的化學武器攻擊外，並未就英國提案對敘利亞或其盟邦俄羅斯追加制裁達成共識，僅呼籲莫斯科施壓大馬士革結束六年內戰。輪值主席國義大利外長阿爾法諾（Angelino Alfano）在閉幕時表示，七國對於以新的制裁做為有效政策工具並無共識，「我們必須和俄羅斯對話」。
G7雖將上週釀逾八十死的化武攻擊歸咎於阿塞德，但對如何拿捏施壓俄國的力道仍意見分歧。德國外長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）表示，務必將俄國和伊朗納入敘國和平進程；日本也附和，俄國「可扮演關鍵角色」；英國外交大臣強森則主張，為促使莫斯科中斷對阿塞德的軍事支援，應考慮對俄國軍方實施新制裁。但強森的提案並未獲得普遍支持，甚至被其他外長刻意忽略。
美國國務卿提勒森表明，在任何有關敘國的和平方案中，看不到阿塞德容身之處。即將轉往俄國訪問的提勒森表示，俄國將在敘利亞重建過程中擔當要角，持續與阿塞德、伊朗和真主黨（Hezbollah）結盟，並不符合莫斯科的長遠利益。美國總統川普和英國首相梅伊十日也在電話會談中同意，有一扇勸說俄國支持阿塞德「不再符合其戰略利益」的「機會之窗」。
外長會議十一日並邀請土耳其、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（ＵＡＥ）、約旦及卡達等「有志一同」反阿塞德國家的外交官員，在場邊與G7成員國共同討論敘國問題。儘管對阿塞德必須下台達成廣泛共識，但阿塞德何時或如何下台仍是未知數。
在下令美軍空襲敘利亞前，川普政府對於敘國內戰的優先目標是消滅伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ），無意推翻阿塞德和挑戰力挺阿塞德的俄國，但此後華府意向難測，提勒森在G7外長會議期間參訪義國中部紀念二次世界大戰納粹大屠殺的設施時表示，美國將追究「所有對全球各地無辜者犯罪的人」之責任，讓國際社會對避談人權的川普政府將展現積極作為出現新的期待。
針對美方暗示俄國在阿塞德發動空襲前已知情，普廷十一日則反控美國正策劃對敘利亞發動新的飛彈攻擊，並在當地捏造化武攻擊，但未提供證據。
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