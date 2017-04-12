| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美防長：已摧毀敘1/5軍機

2017-04-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國防部長馬提斯十日表示，美國上週以「戰斧」飛彈打擊敘利亞沙伊拉特（Shayrat）空軍基地的行動，已摧毀約廿％的敘國現役軍機，「敘國政府已喪失在沙伊拉特機場為飛機加油或補充彈藥的能力」。他並形容這是一次「適度回應」，「若再次使用化武，敘國政府就是愚蠢。」

不過，美軍中央司令部發言人湯瑪斯（John Thomas）表示，五角大廈認為沙伊拉特基地可能還有化學武器庫存。湯瑪斯告訴記者：「我們懷疑可能有準備就緒的化武在那些設施中，所以我們才沒有攻擊那些設施。」化武庫存未受到影響，因為美方不希望無意中讓敘利亞部分地區陷入毒氣中。而且美軍空襲時刻意避免攻擊跑道，表明美方的軍事行動旨在回應疑似化武攻擊，而非有意進一步捲入敘國內戰。

馬提斯指出，五角大廈評估，空襲已使敘國空軍的燃料及彈藥存放處、防空能力和五分之一的軍機受損或被毀。馬提斯在聲明中強調，「當阿塞德以國際法禁止且宣稱已銷毀的化武謀殺無辜人民時，美國不會冷眼旁觀」。

美國官員聲稱，美軍發射的五十九枚飛彈中，有五十八枚「大幅弱化或摧毀設定的目標」，包括廿架敘國軍機。俄羅斯國防部聲稱，其中只有廿三枚飛彈擊中該基地，只有六架米格廿三（MiG-23）戰機被毀。敘國官方聲稱，該基地的軍機已於上週末恢復起降。英國「詹氏資訊集團」估計，敘國空軍可供作戰的飛機共約二六二架，但由於戰事未曾停歇，這項數據可能有待商榷。

白宮發言人史派瑟則在每日例行簡報上表示，若阿塞德政府對平民使用桶裝炸彈（barrel bombing），美方也不會坐視不管。桶裝炸彈是一種粗糙卻殺傷力強大的武器選項，敘國政府被控常以桶裝炸彈攻擊平民，故史派瑟這番話可能意味著川普政府對阿塞德政權新畫了一條清楚的「紅線」，似乎降低了美國未來對敘國採取進一步行動的門檻。

廣告
  • 「波特號」（USS Porter）女艦長安德莉雅．史勞（Andria Slough）中校格外（網路）

    「波特號」（USS Porter）女艦長安德莉雅．史勞（Andria Slough）中校格外（網路）

  • 美國海軍第六艦隊兩艘「勃克級」飛彈驅逐艦，6日對敘利亞發動「戰斧」巡弋飛彈攻擊，美國總統川普9日特地從「空軍一號」專機上打電話給兩艦艦長，感謝他們的指揮與全艦官兵快速反應，其中又以「波特號」（USS Porter）女艦長安德莉雅．史勞（Andria Slough）中校格外受到矚目。（歐新社）

    美國海軍第六艦隊兩艘「勃克級」飛彈驅逐艦，6日對敘利亞發動「戰斧」巡弋飛彈攻擊，美國總統川普9日特地從「空軍一號」專機上打電話給兩艦艦長，感謝他們的指揮與全艦官兵快速反應，其中又以「波特號」（USS Porter）女艦長安德莉雅．史勞（Andria Slough）中校格外受到矚目。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 敘利亞 馬提斯
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：美防長：已摧毀敘1/5軍機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.