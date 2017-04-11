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教堂恐攻44死 埃及宣布緊急狀態三個月

2017-04-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕埃及北部兩座科普特基督教堂，九日慘遭伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」發動恐怖攻擊，造成至少四十四人喪生、近一百二十人受傷。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）十日宣布，全國進入為期三個月的緊急狀態。這項命令已經國會批准，當局無需法庭令狀即可逮捕嫌疑人士並搜查住家。

塞西在電視演說中表示，他要求埃及人民忍住苦痛，對抗極端份子將是「漫長痛苦」之路；埃及政府將成立新的反恐機構，將採取必要措施掌控全局。

這項緊急狀態令隨即獲得國會批准。然而，人權團體痛批，埃及此前曾實施長達數十年的緊急狀態，擴張警方逮捕和監視的權力，直到二○一二年才終止。美國喬治華盛頓大學反恐計畫研究員阿瓦德（Mokhtar Awad）指出，這項緊急狀態令僅具象徵性意義，只是為了傳達塞西的「決定性」行動，埃及的維安其實根本不受法律限制。

阿瓦德指出，埃及維安人員素質良莠不齊，許多人缺乏良好訓練，也沒有完善裝備，使其極易受到「伊斯蘭國」份子滲透。

塞西在案發後已下令軍方部署在重要基礎設施，但許多民眾仍對維安失敗深感不滿。「臉書」影片顯示，埃及西部省維安官員卡利發（Hussam Ad-Din Khalifa）前往事發地坦塔市（Tanta）的教堂調查時，遭到憤怒民眾包圍並毆打。儘管維安堪慮，教宗方濟各仍將照原定計畫，於二十八日造訪埃及。

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  • 另一座遇襲教堂、亞歷山卓的聖馬可教堂，罹難者家屬十日悲傷痛哭。（法新社）

    另一座遇襲教堂、亞歷山卓的聖馬可教堂，罹難者家屬十日悲傷痛哭。（法新社）

  • 遇襲教堂之一聖喬治教堂為罹難者舉行追悼會。（法新社）

    遇襲教堂之一聖喬治教堂為罹難者舉行追悼會。（法新社）

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