美艦正面對決北韓？ 朝鮮半島情勢緊張
〔編譯林翠儀／綜合報導〕南韓軍方及專家指出，北韓很可能在本月藉機發動新一波核試或飛彈試射等戰略性挑釁。北韓核問題六方會談的中國代表武大偉十日訪問南韓，透過與韓方會談警告，若北韓再度進行核試，將採取額外制裁措施。美國海軍「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群已向朝鮮半島挺進，北韓與美國正面對決的態勢愈來愈明顯。
北韓在四月份有多項重大活動及節慶，包括十一日將召開第十三屆最高人民會議第五次會議、十五日北韓「國父」金日成冥誕「太陽節」、二十五日為「建軍節」等。鑑於以往經驗，各方均研判北韓很可能在近期進行第六次核試或飛彈試射。
南韓世宗研究所統一戰略研究室主任鄭成長指出，北韓可能選在南韓新政府成立前進行核試，並以叫停核試為籌碼，謀求與南韓新政府改善關係。鄭成長還指出，北韓很可能先發射「衛星運載火箭」，一旦國際對其發動制裁，北韓則以發射洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）或核試加以抗議。
美國川普政府加大施壓力道後，北韓態度依舊強硬。北韓「勞動新聞」九日社論以「即使明天爆發核戰也無所畏懼」擁護最高領導人金正恩。有北韓地下駐日使館之稱的日本「朝鮮總連」機關報「朝鮮新報」，十日刊登「強盛國家的戰勝序曲」文章呼應，聲稱北韓將在近期發射ＩＣＢＭ和靜止衛星，兩者使用的火箭均為同型的高性能引擎。
對此，南韓軍方十日證實，卡爾文森號航空母艦戰鬥群重返朝鮮半島，是為了應對北韓可能進行的核試等挑釁。有分析預測，北韓若逾越「 紅色警戒線」，美方可能動武。但日本防衛省消息人士認為，美國應該不會真的出手，日本和南韓也不樂見美國來真的。
武大偉十日與南韓外交部韓半島和平交涉本部長金烘均會談，共同警告若北韓進行核試或試射洲際彈道飛彈，將依據聯合國安理會決議，對北韓採取強力制裁措施。不過，武大偉此行將和南韓下屆總統選舉各陣營人士見面，中方仍希望透過對話解決朝核問題，強烈反對南韓部署「薩德」系統的立場也未改變。
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