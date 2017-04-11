剷除北韓核威脅 美拉中背書
2017-04-11
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國海軍「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群向朝鮮半島挺進的同時，美國國家安全顧問麥馬斯特九日透露，美國總統川普已要求幕僚提供他消除北韓核威脅的各種選項。不過，美國國務卿提勒森九日強調，華府無意推翻金正恩政權，聚焦的是平壤的飛彈和核武計畫。提勒森同日還拉北京背書，指中國也同意對北韓採取「行動」。
提勒森接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國（Face the Nation）」訪問時表示，川普和中國國家主席習近平日前會談時已廣泛討論北韓情勢，「習主席清楚了解，我認為，他也同意情勢已經惡化，且威脅已達到某種必須採取行動的程度。」提勒森還說，針對北韓情勢愈演愈烈，川、習兩人有「共識」且「一致同意」。提勒森認為，如今連北京都開始認識到，北韓核武野心其實也威脅到中方利益。
推翻金正恩「不是美方目標」
提勒森在美國廣播公司「本週（This Week）」節目中則說，推翻金正恩使北韓改朝換代，「不是美方目標」，「我們的目標是朝鮮半島非核化」；美方期望中方在約束北韓上能做出更多貢獻，北京「已表明他們願意，我覺得，我方必須給他們時間採取行動。」
提勒森表示，平壤已在投射系統上取得重大進展，這也是美方最擔憂之處。平壤可從美國以巡弋飛彈空襲敘利亞的案例得知，「若你成為他人的威脅，某個時候，別人很可能就會做出回應。」
美國安顧問嗆北韓流氓政權
相較於外交體系的國務院，國安顧問麥馬斯特直接嗆北韓為擁核自重、從事挑釁的流氓政權，川普此時調派航母戰鬥群駛往朝鮮半島乃「明智」之舉。麥馬斯特在「週末福斯新聞（Fox News Sunday）」中表示，「川普總統之前的美國總統皆同意，無法接受這種情況，朝鮮半島務必非核化…總統已要求他們（指川普幕僚）準備提供我們消除此威脅的一切選項。」
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