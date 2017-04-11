除阿塞德後盾 美擬讓俄重回G8

2017-04-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在敘利亞發生化學武器攻擊事件後，七大工業國集團（G7）外交部長十日在義大利舉行年度集會，就俄羅斯對敘利亞問題的立場傳達「明確共同訊息」，要求俄國總統普廷自敘利亞撤軍，並停止支持阿塞德政權。在此同時，美國國務卿提勒森十二日也將前往俄羅斯談判，以重回八大工業國集團（G8）為誘因，希望交換俄軍自敘國收手，讓阿塞德政權失去後盾。

路透指出，為終結敘利亞六年內戰，美國的戰斧飛彈攻勢是否奏效，由提勒森此次出訪莫斯科將可略知一二。根據英國《每日電訊報》掌握的消息，提勒森將把G7下達的最後通牒，帶給俄國總統普廷。不過，為拔除阿塞德，美國政府擬採「胡蘿蔔加大棒」策略，表面上態度強硬，私下卻將就G8「復活」做外交安排。

重返G8是俄國二○一四年因併吞烏克蘭克里米亞半島而遭凍結會籍後，普廷夢寐以求但不抱期待之事；況且前年底便已傳出普廷希望阿塞德下台，只是苦於找不到既能抽腿又可保持顏面的方式。英國官員也對《每日電訊報》透露，提勒森赴俄談判將準備「非常清楚的方向」，尤其「我們必須給他（阿塞德）優雅退場機制。最後通牒對俄國人往往是行不通的。但他已了解到，敘利亞已變成他的負債多於資產。」

這場會議在托斯卡尼（Tuscan）舉行，出席者包括美國、英國、德國、 法國、日本、加拿大和義大利等國外長。英國外交大臣強森（Boris Johnson）為會議定調，形容阿塞德「惡毒」，「是時候了，普廷應該面對有關他支持的暴君的事實」。

在訪俄前夕，提勒森九日對敘利亞伊德利卜省的化武攻擊事件仍為俄國緩頰，表示從策畫與執行面上都「看不到任何明確證據」。提勒森還強調，俄國並非美國七日反制行動的對象，而且「我不信俄國人會想跟美國關係惡化」，希望雙方藉由對話，找出「俄國想要的美、俄關係」，並催生「一個穩定的敘利亞」。美國國家安全顧問麥馬斯特九日也呼籲俄國重新評估，是否繼續支持阿塞德的「殺人政權」。