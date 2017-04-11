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澳洲大堡礁連2年白化 近7成遭殃

2017-04-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年四月傳出白化空前嚴重的全球最大、最長珊瑚礁群「大堡礁」，近日再現悲觀消息。繼上次觀察到北段白化，科學家十日證實狀況向南惡化，上月已透過空中拍攝確認中段受損，復育「零前景」。又因今年已排除聖嬰現象肇禍，專家呼籲全球儘速限制溫室氣體排放，以免珊瑚美景因環境變遷而滅絕殆盡。

復育「零前景」 專家籲限制溫室氣體排放

位於澳洲東北岸的大堡礁，綿延近兩千三百公里，因高度生態價值，一九八一年被聯合國教育、科學與文化組織列為「世界遺產」。不過，設於澳洲詹姆士庫克大學（ＪＣＵ）的澳洲國立珊瑚卓越研究中心（Centre of Excellence for Coral Reef Studies）主任休斯（Terry Hughes）指出，大堡礁因這一年「接連白化事件，影響範圍長達一千五百公里，只有南段三分之一倖免。」

近廿年來，大堡礁共有四次白化，另兩次於一九九八和二○○二年發生。去年情形空前，疑與前年、去年全球氣溫創新高有關，不料今年又觀察到令人唏噓的現象。

珊瑚蟲與共生藻繽紛依存，造就美麗珊瑚礁景觀。前者雖耐得住上億年演化，卻敵不過近百年來環境變遷，地球增溫後果主要由調節氣候的海水承擔，導致後者離去，珊瑚骨外露，是謂白化。若環境迅速修復，共生藻增生，珊瑚即可恢復榮景；若持續惡劣，珊瑚蟲缺乏能量提供，就會開始真正死去。

ＪＣＵ海洋生物學家凱瑞（James Kerry）補充解釋，「即使是生長最快的珊瑚，完全恢復也得花上至少十年時間；大規模白化事件相隔十二個月發生，讓二○一六年受損礁群復育零前景。」

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  • 科學家十日證實，澳洲大堡礁再次遭到海洋暖化衝擊，礁群連兩年白化，「完全沒有機會」復育。（歐新社）

    科學家十日證實，澳洲大堡礁再次遭到海洋暖化衝擊，礁群連兩年白化，「完全沒有機會」復育。（歐新社）

  • 科學家十日證實，澳洲大堡礁再次遭到海洋暖化衝擊，礁群連兩年白化，「完全沒有機會」復育。（歐新社）

    科學家十日證實，澳洲大堡礁再次遭到海洋暖化衝擊，礁群連兩年白化，「完全沒有機會」復育。（歐新社）

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