倒插五星旗 港議員遭訴
2017-04-11
〔國際新聞中心／綜合報導〕香港泛民主派團體「熱血公民」的立法會議員鄭松泰十日表示，警方將以侮辱中國五星旗和香港特別行政區區旗罪起訴他。他痛批警方作法連「荒誕」一詞都難以形容，此事連同先前的議員宣誓事件、暴動罪判刑等，乃候任特首林鄭月娥上台前的政治大清算，藉此讓她上台後「四海昇平」。
鄭松泰表示，中區警署公眾活動調查組警員致電其立法會辦公室，要求他到警署領取信件，內容是將就他去年「倒轉建制派示威物品」一事，正式落案起訴「侮辱國旗罪」及「侮辱區旗罪」。他認為，警方應通知立法會主席及秘書處，才合乎程序；若起訴他的理據合理，警方亦應一併拘捕相關建制派議員，因為國旗和區旗擺放的位置有規定。
去年十月十九日，立法會原訂安排劉小麗、梁頌恆與游蕙禎等本土派議員宣誓，但親北京的建制派議員杯葛會議離場，鄭松泰在會議點算法定人數期間，倒插十多名建制派議員桌上的國旗及區旗展示品。事發後，建制派議員要求立法會進行內部調查，並指鄭松泰可能涉及侮辱國旗和區旗罪。
另一方面，三十二歲的大學電腦技術員楊家倫，因參與去年農曆年初二凌晨在旺角發生的騷亂，十日被區域法院判處入獄四年九個月，成為迄今涉及旺角騷亂案最重刑罰者。楊家倫在「旺角騷亂」中縱火焚燒計程車後被捕，被法院裁定暴動和縱火罪名成立，兩罪同期執行。
在楊家倫之前，法院也判處三名參與「旺角騷亂 」的示威者暴動罪名成立，各入獄三年，三人已提出上訴 。
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