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倒插五星旗 港議員遭訴

2017-04-11

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港泛民主派團體「熱血公民」的立法會議員鄭松泰十日表示，警方將以侮辱中國五星旗和香港特別行政區區旗罪起訴他。他痛批警方作法連「荒誕」一詞都難以形容，此事連同先前的議員宣誓事件、暴動罪判刑等，乃候任特首林鄭月娥上台前的政治大清算，藉此讓她上台後「四海昇平」。

鄭松泰表示，中區警署公眾活動調查組警員致電其立法會辦公室，要求他到警署領取信件，內容是將就他去年「倒轉建制派示威物品」一事，正式落案起訴「侮辱國旗罪」及「侮辱區旗罪」。他認為，警方應通知立法會主席及秘書處，才合乎程序；若起訴他的理據合理，警方亦應一併拘捕相關建制派議員，因為國旗和區旗擺放的位置有規定。

去年十月十九日，立法會原訂安排劉小麗、梁頌恆與游蕙禎等本土派議員宣誓，但親北京的建制派議員杯葛會議離場，鄭松泰在會議點算法定人數期間，倒插十多名建制派議員桌上的國旗及區旗展示品。事發後，建制派議員要求立法會進行內部調查，並指鄭松泰可能涉及侮辱國旗和區旗罪。

另一方面，三十二歲的大學電腦技術員楊家倫，因參與去年農曆年初二凌晨在旺角發生的騷亂，十日被區域法院判處入獄四年九個月，成為迄今涉及旺角騷亂案最重刑罰者。楊家倫在「旺角騷亂」中縱火焚燒計程車後被捕，被法院裁定暴動和縱火罪名成立，兩罪同期執行。

在楊家倫之前，法院也判處三名參與「旺角騷亂 」的示威者暴動罪名成立，各入獄三年，三人已提出上訴 。

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  • 香港泛民主派團體「熱血公民」的立法會議員鄭松泰十日表示，警方將以侮辱中國五星旗和香港特別行政區區旗罪名起訴他。圖為鄭松泰去年十月十九日在立法會倒插建制派議員桌上的五星旗和香港區旗。（美聯社檔案照）

    香港泛民主派團體「熱血公民」的立法會議員鄭松泰十日表示，警方將以侮辱中國五星旗和香港特別行政區區旗罪名起訴他。圖為鄭松泰去年十月十九日在立法會倒插建制派議員桌上的五星旗和香港區旗。（美聯社檔案照）

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