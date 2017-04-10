全球最大 福特號航艦試航
2017-04-10
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍第三代核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78），八日首次以自身動力駛離船廠出海測試。被譽為「超級航艦」的福特號，不僅造價為美國史上最高，達逾一二九億美元（約三九八○億台幣），其配備的系統和技術，也較前型更加出色，預計在完成廠方海試後，於四月份交付美國海軍，並於今年下半年正式服役。
據報導，福特號是美軍新型「福特級」航艦的首艦，儘管其艦體與前型「尼米茲級」類似，卻擁有前所未有的先進科技和特色。福特號船身長三三七公尺、寬七十八公尺，排水量達十萬噸，甲板面積更超過二萬平方公尺，等同於三個足球場大小，估計可容納包括F-35C戰機在內的九十架艦載機，戰機每日起飛架次，亦可提升至二二○架次，將是美國乃至全球最巨大的航空母艦。
不僅如此，福特號的外觀簡潔，可降低雷達反射信號，其所配備的A1B核子反應爐，可供給全艦動力和電源。更重要的是，該艦的電子化裝備和新型艦載機起降系統等尖端設備，如電磁彈射系統（EMEALS）和電磁制動的先進攔截器系統（AAG），將可達精簡人力、高效運作的目的。可容納四千五百人的福特號，僅須兩千六百名船員即可高效率操作，比尼米茲級航艦少六百人，可大幅減輕國防預算負擔。
福特號完工不僅代表美國將擁有第十一艘航艦，也象徵新一代航艦軍備已然升級。美軍預定今年下半年為該艦舉行服役儀式，代表其正式加入海軍，但確切日期尚未公布。此外，另外兩艘同屬福特級的航艦︰正加緊趕工的甘迺迪號（USS John F. Kennedy，CVN-79）和企業號（USS Enterprise，CVN-80），分別預定在二○二○年和二五年正式服役。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 柯P錯了！香港金像獎連2年用這對幹中國
- 握中影案新事證 黨產會將移交北檢
- 國造高教機115年成軍 F5全汰除
- 小戴團隊 「3個臭皮匠」橫掃8冠
- 〈台股青紅燈〉雄安與前瞻的對比
- 烏日九德區段徵收 抵價地比例維持50%
- 波蘭戰馬遇伯樂 病懨懨成千里馬
- 葉啟田遭踢爆 半年操壞3男錄音師
- 情緒障礙生 創意設計獲獎
- 白天好熱高溫達33度 深夜鋒面來襲變天
- 交長：開發鐵道觀光 分級收費
- 星期專訪》前白宮國安會亞太資深主任韋德寧談川習會：川普捍衛美利益 有助兩岸穩定
- 自由廣場》請嚴肅面對全球抗生素抗藥性危機
- 民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將
- 〈全球觀測站〉鼓勵生育 各出奇招
- 〈旅遊的滋味〉斯圖加特圖書館的驚喜
- 豪哥「4月瘋」 主場終戰逆轉勝
- 〈熱門族群〉IC設計進入淡季 各自表現
- 力挺王定宇 陳唐山︰有能力最重要
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New evidence may see probe of KMT media sales resume
- 血友病非血癌 有藥醫免恐慌
- 自由廣場》國中導師寫給法官的信
- 大同智慧電表搶單 立委批台電包庇
- 公幼搶破頭！ 新學年增870名額
- 美地方政府變卦 最低薪資調高降溫
- 民俗專家︰夜路走多真會遇見鬼
- 全國公共路網 賀陳旦︰鐵路為主
- 小檔案： 阿兼城、火燒城歷史
- 夜遊團驚見死人 男屍旁還擺腳尾飯
- 總統簽名加持 日月潭紅茶赴日行銷
- 曾珮瑜想不開 柯叔元補一腳
- 三寶貸放案有瑕疵 金管會將罰永豐金
- 《樹大招風》踩中國地雷 金像獎得獎名單全被消失
- 自由廣場》兼顧人權的資安法
- 蘭女79歲 灣生校友回娘家
- 曾志偉後台被強吻 受驚飆粗口！
- 代言「帶衰」世大運 柯P摔出逆轉勝
- Block B 哄妹有高招 U-Kwon台上嗨慶生
- 警車追賊 90度側翻卡水溝
- 前男友出書爆料 喬治麥可家屬怒趕1.9億豪宅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全球最大 福特號航艦試航
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分