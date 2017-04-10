全球最大 福特號航艦試航

2017-04-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍第三代核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78），八日首次以自身動力駛離船廠出海測試。被譽為「超級航艦」的福特號，不僅造價為美國史上最高，達逾一二九億美元（約三九八○億台幣），其配備的系統和技術，也較前型更加出色，預計在完成廠方海試後，於四月份交付美國海軍，並於今年下半年正式服役。

據報導，福特號是美軍新型「福特級」航艦的首艦，儘管其艦體與前型「尼米茲級」類似，卻擁有前所未有的先進科技和特色。福特號船身長三三七公尺、寬七十八公尺，排水量達十萬噸，甲板面積更超過二萬平方公尺，等同於三個足球場大小，估計可容納包括F-35C戰機在內的九十架艦載機，戰機每日起飛架次，亦可提升至二二○架次，將是美國乃至全球最巨大的航空母艦。

不僅如此，福特號的外觀簡潔，可降低雷達反射信號，其所配備的A1B核子反應爐，可供給全艦動力和電源。更重要的是，該艦的電子化裝備和新型艦載機起降系統等尖端設備，如電磁彈射系統（EMEALS）和電磁制動的先進攔截器系統（AAG），將可達精簡人力、高效運作的目的。可容納四千五百人的福特號，僅須兩千六百名船員即可高效率操作，比尼米茲級航艦少六百人，可大幅減輕國防預算負擔。

福特號完工不僅代表美國將擁有第十一艘航艦，也象徵新一代航艦軍備已然升級。美軍預定今年下半年為該艦舉行服役儀式，代表其正式加入海軍，但確切日期尚未公布。此外，另外兩艘同屬福特級的航艦︰正加緊趕工的甘迺迪號（USS John F. Kennedy，CVN-79）和企業號（USS Enterprise，CVN-80），分別預定在二○二○年和二五年正式服役。