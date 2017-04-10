川普主義 外界霧裡看花
2017-04-10
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普於「川習會」登場之際，下令轟炸敘利亞，打破自己聯合俄羅斯、減少外交干預的立場，再令各界摸不著頭緒。《紐約時報》八日報導指出，「川普主義」（Trump doctrine）正在浮現，那就是「採取權變之道，不被任何主義套牢。」
「川普主義」究竟為何再度引發熱議，因為川普雖然代表共和黨參選，卻鮮少受到傳統保守主義羈絆。此前，他高喊「美國優先」的孤立主義，但上週卻搖身一變，成為人道掛帥的干預主義者，增添美俄的交惡風險。川普八日在演說時，對自己的彈性、不可預測性自豪。他表示：「我們將拒絕缺乏彈性的意識形態路線，這太常引發無意的結果。我自認是非常彈性的人，我無須擁有特定的方法。」
不受任何主義套牢
美國的中東和歐洲盟邦曾痛批川普拒收敘利亞難民，儘管目前為他對阿塞德政權動武喝采，卻摸不清華府的下一步。歐巴馬政府時期國家安全會議（NSC）官員費爾斯坦（Mark Feierstein）分析，難以從川普對敘利亞的行動中，一窺美國政策走向，因為他不受一貫的意識形態或理念所束縛。對他的部分支持者而言，意識形態的彈性在競選時是一項美德。
戰略暨國際研究中心（CSIS）學者希克斯（Kathleen Hicks）也指出，川普的外交政策尚未有任何主義浮現，但他無原則、不可預測、本能導向的人格特質已清楚浮現，他的彈性或不可預測性「極端危險」。
除了學者專家，兩黨人物也對「川普主義」褒貶不一。民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）痛批，川普沒有任何更廣泛的戰略，乃基於突然、情緒化的決定下令空襲。
共和黨籍參院外交關係委員會主席寇克（Bob Corker）則辯護說，川普已日漸了解美國領導的地位份量。
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