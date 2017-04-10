習離美後… 中國官媒批美襲敘

2017-04-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕隨著「川習會」結束，中國國家主席習近平「平安」離美、不再是美國總統川普的座上賓，中國國營媒體八日彷彿「解禁」般，開始譴責美軍對敘利亞的空襲行動。新華社八日指稱，川普此舉不過是一個「需要秀肌肉的孱弱政治人物」，藉此讓他與支持敘國的俄羅斯領導高層劃清界線，以免外界指他「親俄」。

紐約時報指出，中國官媒這類說法，正反映出北京一向反對以軍事力量干預他國內政的官方立場，但川普本人也同樣反對。在此次美中峰會前，中國官員深怕於川普的佛羅里達州海湖莊園晤談，或許會被川普選舉式、不按牌理出牌的反中言行搞砸。結果，川習會期間美國即無預警地對敘國發射飛彈。

部分中國分析家研判，空襲敘國的時間點絕非巧合，川普欲藉此要中國在制止北韓研發核武上再加把勁，以大批飛彈打擊敘國就像是提醒習近平︱︱若有必要，美方也能對平壤如法炮製。

空襲敘國使川習會蒙上陰影，最後在雙方未達成具體協議下，劃下「無言的結局」。

據美國國務卿提勒森的說法，兩國均同意，北韓的威脅已到「極為嚴重的」階段，要是中方在約束北韓上沒有更多作為，美方準備走「自己的路」。不過，新華社對此次會談的報導並未提及北韓。對川普而言，北韓問題急如星火，但對習近平來說則否。分析家認為，新華社在美中峰會的報導裡不提北韓，刻意的可能性很大，旨在回應美軍空襲行動。

同時，新華社在評論美國空襲敘國一事時，也未提及北韓，而是以美國於一九八六、九八年各對利比亞、蘇丹發動飛彈攻擊為例，痛批華府其實在攻擊利、蘇兩次行動中，並未達到其「政治目的」。新華社指稱，此舉「向來屬美國典型的手法，利用先進戰機和巡弋飛彈攻擊他國，以釋出強烈的政治訊息」。

新華社對川、習兩人在海湖莊園會談的報導已「淨化」，重點置於兩位領袖在莊園的廣闊草坪上散步，以及兩人舉行正式晤談的房間有多華麗，對於敘國政府軍目標被鎖定打擊的意外消息予以「省略」，報導內容符合將這次川習會定調成全球兩強並轡，以振奮中國人心的目的。