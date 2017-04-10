美航艦打擊群 駛向朝鮮半島
〔編譯茅毅／綜合報導〕繼以五十九枚戰斧巡弋飛彈對敘利亞做「火力示範」後，華府轉而對平壤「秀肌肉」！美國海軍第三艦隊八日表示，已派遣尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群駛往朝鮮半島。南韓軍事專家認為，美國將隸屬第三艦隊的卡爾文森號打擊群，派往原由第七艦隊管轄的朝鮮半島附近海域，似乎企圖凸顯遏阻北韓挑釁的決心，並暗藏封鎖中國的戰略意圖。
向敘展火力後 轉向北韓「秀肌肉」
美國對敘利亞發動飛彈攻擊，被外界解讀為「項莊舞劍」，旨在向拒絕放棄擁核的北韓示警，不到幾天又釋出調派航艦打擊群開赴朝鮮半島的訊息，升高區域緊張情勢。北韓領導人金正恩及高層官員一再暗示，將進行洲際彈道飛彈試射，時間最快可能在本月十五日，即北韓「國父」金日成一○五歲冥誕「太陽節」時，因此美國顯然試圖藉此威懾平壤收斂。
美太平洋司令部發言人班哈姆表示，司令部下令航空母艦打擊群朝北航行，係保持戰備以及在西太平洋駐防的「審慎措施」。班哈姆說，「有鑑於平壤不顧後果、不負責任且破壞穩定的飛彈試射計畫，並追求擁有核武能力，北韓依舊是區域內的頭號威脅。」卡爾文森號原先預定停靠澳洲，如今改變計畫，從新加坡航向西太平洋。
北韓朝中社引述該國外務省聲明，平壤對於美軍空襲阿塞德政權不以為然，指此為「無法容忍、絕不可饒恕的侵略」，並以此為例，反證北韓推動擁有可信的核嚇阻為「一百萬倍」正確（意指正當性十足）；對於美國的威嚇，「我們無懼於此」，將有能力粉碎美方的任何侵略。
北韓甫於五日朝日本海發射一枚中程彈道飛彈，時間點恰好在「川習會」前夕。平壤正試圖研發可搭載核彈頭且射程可達美國本土的長程飛彈，迄今已進行五次核試，而去年就有兩次。從衛星影像看來，北韓很可能正準備第六度核試。美國情報官員警告，金正恩政權可能在兩年內研發出射程涵蓋美國本土的核彈頭。
為抑制北韓的核子與飛彈計畫，美國總統川普的國安幕僚，已就美國擁有哪些選項完成評估，涵蓋經濟及軍事措施，但較偏重採取制裁措施與進一步施壓北京約束平壤。先制攻擊目前仍非選項，該評估報告將風險較低的措施置於優先，同時淡化直接發動軍事行動的部分。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 柯P錯了！香港金像獎連2年用這對幹中國
- 握中影案新事證 黨產會將移交北檢
- 國造高教機115年成軍 F5全汰除
- 小戴團隊 「3個臭皮匠」橫掃8冠
- 〈台股青紅燈〉雄安與前瞻的對比
- 烏日九德區段徵收 抵價地比例維持50%
- 波蘭戰馬遇伯樂 病懨懨成千里馬
- 葉啟田遭踢爆 半年操壞3男錄音師
- 情緒障礙生 創意設計獲獎
- 白天好熱高溫達33度 深夜鋒面來襲變天
- 交長：開發鐵道觀光 分級收費
- 星期專訪》前白宮國安會亞太資深主任韋德寧談川習會：川普捍衛美利益 有助兩岸穩定
- 自由廣場》請嚴肅面對全球抗生素抗藥性危機
- 民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將
- 〈全球觀測站〉鼓勵生育 各出奇招
- 〈旅遊的滋味〉斯圖加特圖書館的驚喜
- 豪哥「4月瘋」 主場終戰逆轉勝
- 〈熱門族群〉IC設計進入淡季 各自表現
- 力挺王定宇 陳唐山︰有能力最重要
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New evidence may see probe of KMT media sales resume
- 血友病非血癌 有藥醫免恐慌
- 自由廣場》國中導師寫給法官的信
- 大同智慧電表搶單 立委批台電包庇
- 公幼搶破頭！ 新學年增870名額
- 美地方政府變卦 最低薪資調高降溫
- 民俗專家︰夜路走多真會遇見鬼
- 全國公共路網 賀陳旦︰鐵路為主
- 小檔案： 阿兼城、火燒城歷史
- 夜遊團驚見死人 男屍旁還擺腳尾飯
- 總統簽名加持 日月潭紅茶赴日行銷
- 曾珮瑜想不開 柯叔元補一腳
- 三寶貸放案有瑕疵 金管會將罰永豐金
- 《樹大招風》踩中國地雷 金像獎得獎名單全被消失
- 自由廣場》兼顧人權的資安法
- 蘭女79歲 灣生校友回娘家
- 曾志偉後台被強吻 受驚飆粗口！
- 代言「帶衰」世大運 柯P摔出逆轉勝
- Block B 哄妹有高招 U-Kwon台上嗨慶生
- 警車追賊 90度側翻卡水溝
- 前男友出書爆料 喬治麥可家屬怒趕1.9億豪宅
標題：美航艦打擊群 駛向朝鮮半島
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email