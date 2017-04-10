美航艦打擊群 駛向朝鮮半島

2017-04-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕繼以五十九枚戰斧巡弋飛彈對敘利亞做「火力示範」後，華府轉而對平壤「秀肌肉」！美國海軍第三艦隊八日表示，已派遣尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群駛往朝鮮半島。南韓軍事專家認為，美國將隸屬第三艦隊的卡爾文森號打擊群，派往原由第七艦隊管轄的朝鮮半島附近海域，似乎企圖凸顯遏阻北韓挑釁的決心，並暗藏封鎖中國的戰略意圖。

向敘展火力後 轉向北韓「秀肌肉」

美國對敘利亞發動飛彈攻擊，被外界解讀為「項莊舞劍」，旨在向拒絕放棄擁核的北韓示警，不到幾天又釋出調派航艦打擊群開赴朝鮮半島的訊息，升高區域緊張情勢。北韓領導人金正恩及高層官員一再暗示，將進行洲際彈道飛彈試射，時間最快可能在本月十五日，即北韓「國父」金日成一○五歲冥誕「太陽節」時，因此美國顯然試圖藉此威懾平壤收斂。

美太平洋司令部發言人班哈姆表示，司令部下令航空母艦打擊群朝北航行，係保持戰備以及在西太平洋駐防的「審慎措施」。班哈姆說，「有鑑於平壤不顧後果、不負責任且破壞穩定的飛彈試射計畫，並追求擁有核武能力，北韓依舊是區域內的頭號威脅。」卡爾文森號原先預定停靠澳洲，如今改變計畫，從新加坡航向西太平洋。

北韓朝中社引述該國外務省聲明，平壤對於美軍空襲阿塞德政權不以為然，指此為「無法容忍、絕不可饒恕的侵略」，並以此為例，反證北韓推動擁有可信的核嚇阻為「一百萬倍」正確（意指正當性十足）；對於美國的威嚇，「我們無懼於此」，將有能力粉碎美方的任何侵略。

北韓甫於五日朝日本海發射一枚中程彈道飛彈，時間點恰好在「川習會」前夕。平壤正試圖研發可搭載核彈頭且射程可達美國本土的長程飛彈，迄今已進行五次核試，而去年就有兩次。從衛星影像看來，北韓很可能正準備第六度核試。美國情報官員警告，金正恩政權可能在兩年內研發出射程涵蓋美國本土的核彈頭。

為抑制北韓的核子與飛彈計畫，美國總統川普的國安幕僚，已就美國擁有哪些選項完成評估，涵蓋經濟及軍事措施，但較偏重採取制裁措施與進一步施壓北京約束平壤。先制攻擊目前仍非選項，該評估報告將風險較低的措施置於優先，同時淡化直接發動軍事行動的部分。